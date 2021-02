La Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica

Si terrà a Catania la conferenza nazionale sulla Farmaceutica

I massimi esperti italiani dell’area del farmaco a confronto

La Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica, promossa dall’Università di Catania

I massimi esperti italiani dell’area del farmaco a confronto venerdì 26 febbraio per la XIX Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica, promossa dall’Università di Catania. “Le sfide regolatorie della pandemia da COVID-19“: sarà questo il tema dell’incontro che si svolgerà online dalle 10:00 alle 13:30, il prossimo 26 febbraio.

Un evento promosso da UniCt

L’evento è promosso dal Master di II livello in Discipline Regolatorie del Farmaco e dal CERD (Centro di Ricerca e Consultazione su HTA e Discipline Regolatorie del Farmaco) dell’Università di Catania, e coordinato dal Prof. Filippo Drago, Direttore dell’Unità di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza del Policlinico di Catania.

Oltre 200 massimi esperti del farmaco

La Conferenza raccoglierà l’adesione di duecento esperti dell’area del farmaco che si confronteranno sul tema dell’impatto che l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ha prodotto sulla gestione del farmaco in fase registrativa e post-registrativa, inclusa la modalità di raccolta dei dati nel “real world” e l’influenza sulla politica del farmaco a livello regionale. Al centro del dibattito anche il primo vaccino Pfizer Biontech, argomentato dalla stessa direzione medica di Pfizer.

La gestione dell’emergenza sanitaria

“La conferenza rappresenta il momento più significativo dell’attività formativa del Master di II livello in Discipline Regolatorie del farmaco – sottolinea il professore Drago –. Avremo la possibilità di sentire non solo i massimi esperti del settore farmaceutico ma anche rappresentanti delle regioni italiane che hanno affrontato l’emergenza sanitaria in maniera autonoma ed efficiente. Mi auguro si possa sviluppare un dibattito ampio e costruttivo, affinché questa esperienza così dura per la nostra Nazione possa darci nuovi spunti per ottenere migliori risultati nel futuro”.

Interventi di altissimo livello

Dopo i saluti istituzionali di Francesco Priolo, rettore dell’ateneo, Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, Renato Bernardini, componente del cda AIFA e Giorgio Racagni, presidente della Società Italiana di Farmacologia, è prevista la lettura introduttiva di Guido Rasi. Seguiranno gli interventi di Patrizia Popoli (dirigente dell’Istituto Superiore Sanità di Roma e Presidente della Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA) e di altri autorevoli esperti.