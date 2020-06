Favorì l’immigrazione clandestina, 30enne arrestato e rinchiuso in carcere

Mercatini rionali da lunedì, in via Jung ambulanti montano lo stesso le bancarelle (FOTO)

Saranno operativi da lunedì a Palermo tutti i mercatini rionali per i soggetti autorizzati. Ma stamane in via Jung, le cose sono andate diversamente. Gli ambulanti, che non sono ancora autorizzati a poter tornare al lavoro, hanno allestito ugualmente il mercato.

..