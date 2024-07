Cambio al vertice del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catania dove si è insediato, in qualità di reggente, l’ingegnere Felice Iracà che subentra a Salvatore Tafaro, collocato a riposo per raggiunti limiti di età. “Ricopro il servizio con orgoglio e onore – ha detto Iracà – certo che il comando provinciale continuerà a esprimere la propria professionalità, e i valori di altruismo e coraggio, al servizio di tutta la comunità catanese.”

Chi è Felice Iracà

Felice Iracà, 54 anni, attuale comandante provinciale dei Vigili del fuoco e reggente di quello di Catania, è ingegnere civile e giornalista pubblicista. E’ nato a Catanzaro, ma ha vissuto a lungo a Reggio Calabria. Entrato nel Corpo nazionale nel 1998, durante la sua carriera ha operato al comando di Verbania, dal 1999 al 2012 in qualità di Vice Comandante, e dall’aprile 2015 al maggio 2020 come comandante provinciale. Nel 2013 ha prestato servizio per un biennio al Viminale, agli Uffici centrali del Corpo nazionale, prima di essere promosso primo dirigente nel luglio 2014. Dal giugno 2020 al dicembre 2022 ha svolto le funzioni di dirigente vicario del comando di Milano, e, da gennaio a maggio 2023, di dirigente dell’Ufficio prevenzione incendi e sicurezza tecnica della Direzione regionale dei Vigili del fuoco Lombardia. Dal 1 giugno dello scorso anno è comandante provinciale di Messina, e da oggi reggente di quello di Catania.

Morgante va in pensione

Dopo 36 anni al servizio della comunità, il capo reparto Filippo Morgante lascia il corpo nazionale dei vigili del fuoco di Palermo. Morgante, entrato a far parte del corpo nazionale il 1° agosto 1990, dopo il corso di formazione iniziale presso le scuole centrali antincendi, ha prestato servizio presso i comandi di Cremona, Catania e Caltanisetta. Dal 12 febbraio 1996, ha operato con dedizione presso il comando di Palermo, raggiungendo poi la qualifica di capo reparto.

La carriera

Nel corso della sua carriera, Morgante si è distinto per il suo impegno costante e per l’alto senso del dovere. Di particolare rilievo, ha prestato il suo contributo alla stesura del nuovo regolamento della sala operativa del comando di Palermo nel 2022. Successivamente ha ricoperto il ruolo di responsabile coordinatore dei turni e referente operativo dell’unità di comando locale.

“In qualità di responsabile della sala operativa si è contraddistinto per l’impegno, competenza, passione e per la indubbia responsabilità diventato ben presto un punto di riferimento fondamentale per il comando, per il personale di sala operativa e per i capi partenza” – si legge in una nota del comando provinciale vigili del fuoco di Palermo -.