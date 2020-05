L'attività è stata sospesa in via cautelare per 5 giorni

Nella notte del 3 maggio 2020 il personale dipendente dell’U.P.G.S.P. di Catania ha effettuato un controllo presso l’esercizio pubblico denominato “Lounge Bar 911″, in via Sant’Orsola.

L’attività commerciale risultava aperta e all’interno sono stati trovati diversi clienti intenti a consumare bevande alcooliche. Alla luce del Dpcm del 25 marzo 2020, che sospende le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al fine di contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid19 e tenuto conto che il titolare non aveva ottemperato al Dpcm, lo stesso è stato sanzionato per non aver osservato quanto previsto nel Decreto.

L’attività è stata sospesa in via cautelare per 5 giorni in applicazione dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana.