Folla e fede

Tra incidenti, folla e commozione è rientrata solo dopo 19 ore in Cattedrale la processione secolare e tradizionale festa della patrona Sant’Agata, uno degli eventi religiosi che attrae più fedeli al mondo. Una delle processioni più importanti e partecipate del mondo, tanto da essere stata dichiarata patrimonio dell’Unesco nel 2005. La devozione e l’entusiasmo dei fedeli rendono questa festività unica nel suo genere e un vero e proprio simbolo della città di Catania.

19 ore in giro per la città

Il ‘giro interno’ del fercolo preceduto dalle Candelore, cerei di legno portati a spalla, era cominciato ieri intorno alle 17.40. La processione, tornata in presenza dopo l’emergenza Covid-19, è stata molto partecipata, con numeri da record. E’ considerata la terza al mondo per presenze tra le festività cristiane.

In giro milioni di fedeli

Già ieri milioni di fedeli si sono radunati in Piazza Duomo a Catania per salutare la patrona della città, Sant’Agata, alla sua prima uscita pubblica del 2023 dopo lo sto legato alla pandemia. Bellissime le immagini del video realizzato da Radio Studio Centrale sulla Festa di Sant’Agata. Dopo la Messa dell’Aurora in Cattedrale, Sant’Agata, circondata dalla sua folla devota, la santa ha percorso il “giro esterno” della città. L’inizio dei festeggiamenti è stato segnato dall’uscita della Carrozza del Senato, un’antica berlina che ogni anno viene utilizzata dalle autorità cittadine per recarsi alla Chiesa di Sant’Agata alla Fornace.

La calca e gli incidenti

La processione è stata caratterizzata da tanta confusione che ha causato alcuni intoppi. Due gli incidenti che hanno caratterizzato la festa catanese che ha attirato un numero considerevole di fedeli. Sant’Agata si fermata in piena processione. Si è spezzato il cordone di sinistra del fercolo che trasporta le reliquie mentre era in corso la ‘salita dei Cappuccini a Catania. Qualcuno dei fedeli è caduto per terra. La processione per la Patrona della città, che era già in ritardo, si è fermata ed ha portato ulteriore ritardo. Già in mattinata una ragazzina era stata investita da un furgone del Cereo Rinoti che partecipava alla processione. Pare che la ragazzina abbia riportato una frattura alla gamba. L’arto, infatti, sarebbe rimasto incastrato tra la ruota e la lamiera del mezzo. E’ accaduto in piazza Iolanda.

Oggi il giro interno

Oggi è stato il giorno del giro interno di Sant’Agata, sempre il più lungo e lento. I fedeli hanno atteso con ansia i fuochi del Borgo alle 6.45 e poi la discesa in via Etnea, seguita dalla salita di Sangiuliano, uno dei momenti più attesi della festa. Il rientro nella Basilica Cattedrale solo a fine mattina