nelle giornate del 4 e 5 febbraio

Piazza Duomo inaccessibile a Catania in occasione della Festa di Sant’Agata

Lo ha deciso il sindaco Pogliese per evitare assembramenti di fedeli

Le celebrazioni legate alla festività potranno essere seguite in streaming

In considerazione della necessità di evitare fenomeni di assembramento, in particolare a Piazza Duomo, nel corso dello svolgimento delle celebrazioni eucaristiche in onore di Sant’Agata che si svolgeranno in Cattedrale a porte chiuse, per le giornate del 4 e 5 febbraio, con diretta streaming e/o televisiva, il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha disposto il divieto di stazionamento per le persone in Piazza Duomo, giovedì dalle ore 05:00 alle ore 12:00 e venerdì dalle ore 05:00 alle 15:00.

Divieto di stazionamento

La decisione del sindaco è stata concordata con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Pubblica Sicurezza e si aggiunge alle altre iniziative promosse dai competenti organi dello Stato per evitare l’avvicinamento delle persone nella zona della Cattedrale.

Come detto le celebrazioni si svolgeranno a porte chiuse e senza la partecipazione dei fedeli che potranno però seguire gli ‘appuntamenti’ dedicati alla festività in diretta streaming.

Gli appuntamenti in streaming

La scorsa settimana l’Arcidiocesi di Catania ha diffuso il programma degli appuntamenti in streaming

Mercoledì 03 febbraio

Ore 12:00 S.E l’Arcivescovo presiede la liturgia della parola durante la quale il Sig. Sindaco a nome dell’intera cittadinanza, farà “l’offerta della cera” alla Santa patrona.

LINK DIRETTA

Facebook: https://www.facebook.com/ArcidiocesidiCatania

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCehzFpiztxHg3TvyCvu9dZg

Ore 20:00 S.E l’Arcivescovo guiderà la preghiera rivolta alle famiglie riunite in preghiera nelle proprie case

LINK DIRETTA

Facebook: https://www.facebook.com/ArcidiocesidiCatania

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCehzFpiztxHg3TvyCvu9dZg

Giovedì 04 febbraio

Ore 06:00 S. E. Mons. Arcivescovo partecipa insieme al Signor Sindaco alle operazioni di apertura del sacello e presiede la Messa dell’aurora.

LINK DIRETTA

Facebook: https://www.facebook.com/ArcidiocesidiCatania

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCehzFpiztxHg3TvyCvu9dZg

Ore 18:00 S. E. Mons. Arcivescovo, presiede la celebrazione dei Primi Vespri e rivolge il tradizionale “messaggio alla Città”. Il Busto Reliquiario di Sant’Agata sarà esposto e visibile.

LINK DIRETTA

Facebook: https://www.facebook.com/ArcidiocesidiCatania

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCehzFpiztxHg3TvyCvu9dZg

Venerdì 05 febbraio

Ore 10:00 S. E. l’Arcivescovo presiede il “Pontificale”. Interverrà soltanto il Signor Sindaco a nome della intera cittadinanza. Il Busto Reliquiario di Sant’Agata sarà esposto e visibile.

LINK DIRETTA

Facebook: https://www.facebook.com/ArcidiocesidiCatania

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCehzFpiztxHg3TvyCvu9dZg

Giovedì 11 febbraio

Ore 16:30 S. E. l’Arcivescovo presiede la Santa Messa nella “giornata internazionale dell’ammalato”. Saranno presenti soltanto i cappellani degli ospedali. Al termine della celebrazione l’Arcivescovo impartirà la benedizione col Velo di Sant’Agata.

LINK DIRETTA

Facebook: https://www.facebook.com/ArcidiocesidiCatania

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCehzFpiztxHg3TvyCvu9dZg

Venerdì 12 febbraio

Ore 19:00 S. E. Mons. Arcivescovo presiede la Santa Messa a conclusione delle annuali celebrazioni. Il Busto Reliquiario di Sant’Agata sarà esposto e visibile.

LINK DIRETTA

Facebook: https://www.facebook.com/ArcidiocesidiCatania

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCehzFpiztxHg3TvyCvu9dZg