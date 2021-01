il programma degli appuntamenti

Cambiano, a causa delle restrizioni imposte dal Covid19, i festeggiamenti in onore di Sant’Agata

Non ci sarà la processione

Celebrazioni a porte chiuse

Come seguire i festeggiamenti online

Si terranno a porte chiuse, e senza la presenza fisica dei fedeli, le celebrazioni relative alla Festa di Sant’Agata, patrona di Catania.

Non ci sarà la tradizionale processione e chi vorrà potrà seguire gli ‘appuntamenti’ legati alla festività in diretta streaming.

Il messaggio dell’arcivescovo Salvatore Gristina

L’arcidiocesi di Catania ha diffuso il programma degli appuntamenti.

L’arcivescovo della città, Salvatore Gristina ha dichiarato: “Le annuali celebrazioni in onore di Sant’Agata, patrona della nostra Città e dell’Arcidiocesi, si svolgeranno tenendo presente l’attuale grave situazione epidemiologica e nel rispetto dell’essenziale della nostra tradizione locale”.

Sarà dunque una festa ‘diversa’, quest’anno, a causa delle limitazioni imposte dal Covid19.

Niente folla di fedeli né assembramenti dunque per una delle feste religiose più note e partecipate nel mondo.

Gristina ha ancora detto: “I giorni di festa, anche se vissuti senza i tipici aspetti esteriori che li caratterizzano, saranno per tutta la comunità ecclesiale l’occasione per accostarsi con fiducia, ancora una volta, alla coraggiosa testimonianza di fede della nostra giovane Concittadina.

A Sant’Agata continueremo a rivolgerci perché sia nostra compagna di viaggio in questa difficile prova che la vita ci offre. A Lei, nostra amata protettrice, affideremo ancora una volta gli ammalati, il personale sanitario, il volontariato ed i responsabili del bene comune. Con fiducia osiamo sperare di poter sperimentare ancora una volta la forza del Suo patrocinio. Sant’Agata – ha concluso l’arcivescovo di Catania – ci ottenga abbondanza di fede e di speranza per poter continuare a pregare Gesù, buon Pastore, con le parole del salmo: “anche se vado per una valle oscura non temo alcun male perché tu sei con me”.

Gli appuntamenti in streaming

Mercoledì 03 febbraio.

Ore 12:00 S.E l’Arcivescovo presiede la liturgia della parola durante la quale il Sig. Sindaco a nome dell’intera cittadinanza, farà “l’offerta della cera” alla Santa patrona.

Ore 20:00 S.E l’Arcivescovo guiderà la preghiera rivolta alle famiglie riunite in preghiera nelle proprie case

Giovedì 04 febbraio.

Ore 06:00 S. E. Mons. Arcivescovo partecipa insieme al Signor Sindaco alle operazioni di apertura del sacello e presiede la Messa dell’aurora.

Ore 18:00 S. E. Mons. Arcivescovo, presiede la celebrazione dei Primi Vespri e rivolge il tradizionale “messaggio alla Città”. Il Busto Reliquiario di Sant’Agata sarà esposto e visibile.

Venerdì 05 febbraio.

Ore 10:00 S. E. l’Arcivescovo presiede il “Pontificale”. Interverrà soltanto il Signor Sindaco a nome della intera cittadinanza. Il Busto Reliquiario di Sant’Agata sarà esposto e visibile.

Giovedì 11 febbraio.

Ore 16:30 S. E. l’Arcivescovo presiede la Santa Messa nella “giornata internazionale dell’ammalato”. Saranno presenti soltanto i cappellani degli ospedali. Al termine della celebrazione l’Arcivescovo impartirà la benedizione col Velo di Sant’Agata.

Venerdì 12 febbraio

Ore 19:00 S. E. Mons. Arcivescovo presiede la Santa Messa a conclusione delle annuali celebrazioni. Il Busto Reliquiario di Sant’Agata sarà esposto e visibile.

