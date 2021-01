A Catania

I membri promotori del Comitato per la Festa di Sant’Agata, vista l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia e alla luce delle attuali disposizioni delle competenti autorità e di quelle che a breve si prevedono, comunicano che la Festa della Santa Patrona quest’anno non potrà svolgersi con le modalità consuete.

Saranno assicurati esclusivamente alcuni momenti religiosi, il cui calendario verrà presto comunicato.

​

L’Arcivescovo e il Sindaco confidano sin da adesso nella collaborazione della cittadinanza ed in particolare dei devoti di Sant’Agata. Il nostro senso civico e la venerazione verso la Santa Patrona si manifesteranno nel comportarci da cittadini responsabili e da devoti esemplari.

Una decisione maturata visto i dati del contagio preoccupanti e del balzo in avanti registrato in questi ultimi giorni.

La Sicilia da oggi e per due giorni è in zona gialla, poi nel weekend sarà zona rossa. Ma domani si attende il monitoraggio dell’Iss e i nuovi colori che verranno assegnati alla Regioni.

Nell’Isola si paventa il rischio concreto di una zona rossa dall’11 al 31 gennaio. Tutta l’isola potrebbe essere dichiarata area ad alto rischio di contagio e far scattare le misure da lockdown con negozi e attività chiuse per 14/21 giorni.

L’ipotesi è al vaglio del Comitato tecnico scientifico siciliano che potrebbe avanzare questa proposta al Presidente della Regione Nello Musumeci. Il governo della Regione ha, infatti, chiesto un parere che il Cts emetterà in serata. Sulla base di questo parere il Presidente della Regione prenderà le sue decisioni confrontandosi anche con il Ministro della salute Roberto Speranza.

Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe di Bologna, realizzato nella settimana compresa tra il 29 dicembre e il 5 gennaio, i casi di contagiati Covid-19 attualmente positivi in Sicilia per 100 mila abitanti sono 749 con un incremento del 9%. I posti letto in area medica occupati da pazienti Covid-19 sono il 29%,(media nazionale 37%), considerata la soglia di saturazione del 40%; quelli occupati in terapia intensiva sono il 24% (media nazionale 30%): la soglia di saturazione è il 30%.