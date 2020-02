La campagna pubblicitaria di MD Spa

“Semu tutti devoti… evviva Sant’Agata”. E’ questo il grido che risuona dal 3 al 5 febbraio per le vie di Catania, quando la città si ferma per celebrare la sua santuzza con una festa che coinvolge migliaia di fedeli e di turisti.

Quella di Sant’Agata è la terza festa patronale più partecipata al mondo e a rallegrarla ci sono loro, i devoti bardati “cu u sacco”, ovvero il tradizionale saio bianco indossato dai fedeli durante le processioni in onore della santuzza; in quei momenti, piazza Duomo e le vie dell’itinerario sembrano tingersi di bianco, regalando un colpo d’occhio suggestivo.

Tre giorni di festa e di tradizioni che anche quest’anno hanno chiamato a raccolta un fiume di persone che si sono riversate lungo le arterie del centro storico, accompagnando il fercolo della patrona durante il tradizionale giro interno ed esterno.

Non è un caso che le aziende scelgano di legare la propria presenza nel capoluogo etneo nei tre giorni più importanti per la città.

Un’attenzione dimostrata attraverso iniziative pubblicitarie di forte impatto comunicativo che adornano le vie del centro. E’ il caso di MD Discount, azienda leader nella grande distribuzione, autrice di una campagna pubblicitaria lanciata anche quest’anno con protagonista la conduttrice Antonella Clerici, testimonial del marchio MD dal 2017.

“Buona Spesa, Catania” è lo slogan che dal 1 febbraio campeggia accanto alla Clerici nel cartellone affisso in via Etnea, in occasione dei tre giorni di culto dedicati a Sant’Agata. Una scelta con cui MD SpA ha voluto dare enfasi al contesto sociale in cui opera (sono 90 i punti vendita dell’azienda in Sicilia) valorizzando il proprio legame col territorio.

Quest’iniziativa è l’ennesimo esempio dell’ impegno di MD SpA di rafforzare il legame con il tessuto sociale, caratteristica più volte evidenziata attraverso una comunicazione capillare che parla ad ogni singola comunità. A potenziare l’identità brand è la partnership ormai consolidata con il Gruppo Pubbliemme che ha curato la campagna pubblicitaria.