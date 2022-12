Al via oggi a Catania la festa regionale del Tricolore presso l’hotel Le Dune di viale Kennedy. Un evento che presenta un programma fitto d’incontri e dibattiti con autorevoli esponenti regionali, nazionali ed europei. Tra i nomi che saliranno sul palco, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro Adolfo Urso, Raffaele Fitto, Francesco Lollobrigida, Daniela Santanchè e il ministro Nello Musimeci.

“Faremo delle proposte per il territorio”

Ad aprire ufficialmente la tre giorni politica ieri pomeriggio è stato il Senatore e coordinatore regionale FdI Sicilia Orientale Salvo Pogliese. Presente anche il presidente dell’Ars Galvagno. “Un momento bellissimo – ha detto il presidente del Parlamento siciliano – perché si sta ritornando pian piano alla vita normale. Sarà una tre giorni sicuramente ricca e intensa, faremo delle proposte e ci auguriamo che con questo allineamento del governo, sia regionale che nazionale, riusciremo non solo a dare delle proposte a dare delle risposte nel territorio”.

Galvagno sulle tensioni in maggioranza

“Devo dire – ha detto – che tutto è andato secondo i piani, dopo la mia lezione del 10 novembre, sia per quanto riguarda il consiglio di presidenza rispetto alle posizioni del centrodestra sia rispetto alla presidenza delle commissioni, vicepresidenti e segretari, il puzzle è stato composto, secondo i piani. Poi è chiaro che in cinque ci sarà certamente un confronto che potrebbe anche essere acceso nelle fasi delle finanziarie ma ad oggi credo non ci sia stato alcun problema oggettivo”.

Manlio Messina, “Evento per capire i problemi del territorio”

Prima uscita ufficiale anche per il vice capo gruppo vicario alla Camera Manlio Messina. Stiamo sul territorio, stare al governo significa anche questo, soprattutto quando sei al governo, stare nel territorio, stare insieme alla gente e capire le problematiche e cercare di risolvere i problemi dei territori. Questo è un grande evento che punta anche a capire come risolvere i problemi della nostra terra”.

Musumeci, “Abbiamo bisogno di momenti di confronto”

A salire sul palco anche il Ministro Protezione Civile e tutela Mare Nello Musumeci: “Grazie ai vertici nazionali e regionali per questo momento di appassionata analisi. Una comunità che cresce così ha bisogno momenti di confronto e il risultato è davvero sotto gli occhi di tutti. Domani sarò a portare la presenza del partito in Sardegna e in Lombardia. Stiamo vivendo un momento difficile ma esaltante; la grande partecipazione a questa festa è la testimonianza del nostro operato”.