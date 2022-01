la cerimonia a catania

Fiori d’arancio nella giunta regionale. Questa mattina, nella chiesa di San Biagio a Catania, l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, è convolato a nozze con Elena Pagana, deputata regionale ex 5 stelle oggi Attiva Sicilia.

Razza e Pagana sono già genitori di un bimbo piccolo, Federico, nato nella primavera del 2021.

Gioia e commozione durante la cerimonia

La sposa è arrivata nella chiesa di San Biagio, detta anche chiesa di Sant’Agata alla Fornace, che sorge all’estremità occidentale di piazza Stesicoro, fasciata in un elegantissimo abito bianco con velo e indossando la mascherina, come prevede l’ordinanza regionale. Visibilmente emozionato lo sposo che l’ha attesa, come da tradizione, sul sagrato della chiesa, anche lui, in mascherina, come del resto tutti gli invitati.

Grande la gioia dei presenti alla cerimonia che da indiscrezioni pare sia stata molto emozionante.

Chi è Ruggero Razza

Ruggero Razza, 41 anni, è avvocato penalista. Ha perfezionato i suoi studi presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli per poi conseguire la laurea presso l’Università degli Studi di Catania. È stato assessore alla Cultura e vicepresidente della Provincia Regionale di Catania.

È socio dello studio legale associato PCGR di Catania e, dal 2017, ha promosso la costituzione dell’associazione tra professionisti denominata “Legal&Business”.

Nel 2018 ha partecipato alla costituzione di “Legal&Business School”, che opera nel campo della formazione di eccellenza.

Ha rappresentato enti pubblici e società private, anche nell’assistenza ai processi di internazionalizzazione. È autore di pubblicazioni a carattere scientifico e saggistico.

È socio, tra gli altri sodalizi, della Camera Penale “Serafino Famá” di Catania.

Chi è Elena Pagana

Elena Pagana, 31 anni, come detto, è deputata regionale della XVII legislatura, eletta nella circoscrizione di Enna. E’ membro della I commissione, Affari Istituzionali dell’Ars e delle commissioni Regolamento e Statuto e Materia statutaria.

Ai novelli sposi, che oggi hanno pronunciato il loro sì, gli auguri da parte della redazione di BlogSicilia.