Indagini della guardia di finanza

Droga da e per Malta

Coinvolte le tre province della Sicilia orientale Catania, Ragusa e Siracusa

Lunga indagine internazionale della Guardia di Finanza

Noti i rapporti fra la Sicilia e Malta

Operazione estesa anche a Reggio Calabria

Traffico internazionale di droga da Malta verso la Sicilia e viceversa. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza con una lunga indagine internazionale che ha raggiunto il suo culmine con gli arresti di questa notte

Sedici arresti nella notte

Sedici arresti sono stati eseguiti nella notte per traffico internazionale di stupefacenti. Dalle prime ore dell’alba, oltre 100 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania, con il supporto del Comando Provinciale di Ragusa e dello Scico, stanno eseguendo i provvedimenti in Sicilia e Calabria e, in particolare, a Catania, Ragusa, Siracusa e Reggio Calabria, oltre che a Malta.

L’ordinanza

L’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 16 persone, tutte accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanza stupefacente, è stata emessa al culmine di lunghe indagini internazionali.

Sequestrati 423 chili di droga

L’operazione, denominata in codice “La Valletta”, dal nome della capitale maltese, sta interessando diverse province ed ha portato anche al sequestro di 423 chilogrammi di sostanza stupefacente.