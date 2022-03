le nuove destinazioni

Un’Italia sempre più interconnessa? Un sogno che diventa realtà grazie a Wizz Air. La compagnia aerea in più rapida crescita e più sostenibile d’Europa (Basato sulla valutazione di Sustainalytics Rating) ha ulteriormente ampliato la sua offerta valorizzando il Bel Paese con altre 22 tratte in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Bologna, Pescara, Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Brindisi, Catania e Cagliari.

Dove trovare i biglietti aerei

Dalle bellezze naturali islandesi alle suggestive rovine di Amman. I biglietti sono già acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.

Tra i Paesi più amati e visitati al mondo, Wizz Air ha costruito in Italia uno dei suoi network più importanti, e ha messo a disposizione dei passeggeri un incredibile ventaglio di destinazioni, domestiche e internazionali, accessibili dai principali aeroporti della Penisola e delle Isole maggiori, che porta gli italiani a un passo dalle meraviglie del mondo, a prezzi ultra bassi!

Il messaggio della compagnia low cost

Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo sempre entusiasti di aggiungere rotte per viaggiare da e per l’Italia. L’Italia è per noi un importante mercato che ha bisogno di nuove possibilità e sul quale abbiamo concentrato molti sforzi. Con l’annuncio di oggi vorremmo sottolineare il nostro impegno verso i clienti italiani e continuare ad offrire le tariffe più basse possibili, che saranno sempre abbinate anche ad un’eccellente esperienza a bordo. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri aerei e di accompagnarli nel loro viaggio alla scoperta di tutte le meraviglie locali e internazionali”.

Atterrata per la prima volta in Italia nel 2004, Wizz Air ha già trasportato a bordo dei propri aerei oltre 40 milioni di passeggeri da e per l’Italia sulle sue oltre 200 rotte da 25 aeroporti italiani.

Le nuove rotte dall’Italia

DESTINAZIONE TARIFFE DA** PARTENZA Pescara – Tirana 19,99€ 28 marzo 2022 Catania – Sofia 24,99€ 28 marzo 2022 Bologna – Budapest 12,99€ 2 maggio 2022 Catania – Dortmund 27,99€ 28 marzo 2022 Catania – Memmingen/Monaco Ovest 17,99€ 11 aprile 2022 Catania – Praga 34,99€ 28 marzo 2022 Roma Fiumicino – Fuerte Ventura 9,99€ 21 marzo 2022 Roma Fiumicino – Alessandria (Borg El Arab) 14,99€ 28 marzo 2022 Roma Fiumicino – Reykjavik 29,99€ 28 marzo 2022 Roma Fiumicino – Larnaca 17,99€ 28 marzo 2022 Roma Fiumicino – Gran Canaria 9,99€ 21 marzo 2022 Roma Fiumicino – Pristina 14,99€ 28 marzo 2022 Roma Fiumicino – Tallin 22,99€ 28 marzo 2022 Milano Malpensa – Amman 14,99€ 11 aprile 2022 Milano Malpensa – Bari 9,99€ 21 marzo 2022 Milano Malpensa – Cagliari 4,99€ 21 marzo 2022 Milano Malpensa – Alessandria (Borg El Arab) 39,99€ 11 aprile 2022 Milano Malpensa – Pristina 9,99€ 28 marzo 2022 Napoli – Reykjavik 24,99€ 21 marzo 2022 Napoli – Praga 14,99€ 28 marzo 2022 Napoli – Tallin 19,99€ 28 marzo 2022 Milano Linate – Brindisi 19,99€ 21 marzo 2022