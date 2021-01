A Fontanarossa

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa (CT) hanno arrestato nella flagranza il 27enne catanese Luca Emolo, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze. Quello scooter viaggiante a velocità sostenuta non è passato inosservato ai militari impegnati in un servizio antidroga nel quartiere Trappeto Nord del capoluogo etneo.

Bloccato il mezzo ed il suo conduttore, i carabinieri, lo hanno sottoposto a perquisizione personale, utile a rinvenirgli addosso due involucri contenenti ognuno circa 10 grammi di cocaina, complessivamente 21 grammi, già suddivisa in dosi pronte allo smercio.

Per le circostanze di tempo e di luogo si presume che il soggetto stesse andando a approvvigionare il suo pusher di riferimento delle dosi di cocaina da porre in vendita in quella che è considerata una delle piazze di spaccio più importanti del capoluogo etneo. L’arrestato è stato posto ai arresti domiciliari.

A San Gregorio di Catania. Topo d’auto inseguito e arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza un catanese di 21 anni, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso. Il giovane è stato sorpreso dall’equipaggio della gazzella, impegnato nel controllo del territorio, mentre con la complicità di altri soggetti stava rubando una macchina regolarmente parcheggiata in via Sgroppillo, nei pressi della fermata degli autobus.

I ladri, appena visti i militari, sono fuggiti a bordo di due autovetture, una Lancia Y e una Fiat 500X, quest’ultima bloccata, dopo un breve inseguimento, con a bordo il 21enne che non ha potuto far altro che arrendersi e farsi ammanettare. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.