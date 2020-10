Un appostamento, un posto di blocco e una rocambolesca fuga finiscono con l’arresto del fuggitivo ed una perquisizione nella cas da cui usciva ed il ritrovamento di un’arma e oltre 7 chli di droga.

I Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 44enne Cristian Buffardeci per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e il 58enne Gaetano Tringale per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma.

Il primo, visto uscire da un’abitazione del rione Picanello con una busta di plastica in mano, non si è fermato a un controllo dei militari dell’Arma e ha forzato, a bordo di uno scooter, il posto di blocco ferendo due carabinieri. L’uomo è stato catturato poco dopo.

Durante una successiva perquisizione nell’abitazione dalla quale era uscito, in uso a Tringale, i carabinieri hanno trovato e sequestrato una rivoltella calibro 10,4, 13 cartucce e 7,3 chilogrammi di marijuana oltre a materiale per ‘tagliare’ la droga. I due arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti in carcere.

Nella giornata di oggi sonostate numerose le operazioni antidroga condotte in Sicilia. La Guardia di Finanza ha sequestrato agli imbarcaderi a Messina circa 20 chili di cocaina nascosti a bordo di un’auto individuata nel corso dei controlli effettuati sui veicoli che sbarcano dai traghetti provenienti da Villa San Giovanni, mentre gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno concluso una operazione antidroga in due principali piazze dello spaccio di Siracusa. Sono due gli arrestati Orazio Breci, 36 anni, e Umberto Attardi, 21 anni, disoccupati, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti, che, come disposto dalla Procura, sono ai domiciliari.