Ovazione al video-ricordo per i trent'anni del partito

Si è aperta con l’ovazione della sala al video celebrativo dedicato Silvio Berlusconi e dei trent’anni di Forza Italia la giornata congressuale del partito azzurro a Catania. A presiedere i lavori il presidente del gruppo FI alla Camera Paolo Barelli: “Che emozione qui a Catania, c’è una generale mobilitazione azzurra in tutta Italia per dare un grande futuro al nostro partito”.

Caloroso il saluto del segretario nazionale FI Antonio Tajani: “C’è grande entusiasmo a Catania e in tutte le province italiana, ci prepariamo al Congresso nazionale di fine febbraio con ottimi risultati, state facendo un grande lavoro. Rendiamo onore a Berlusconi, impegnandoci per fare crescere il partito e interpretare al meglio le aspettative degli italiani”.

Falcone, “Stiamo dando prospettiva ambiziosa a Forza Italia”

“Stiamo dando una prospettiva ariosa e ambiziosa a Forza Italia – ha detto in apertura l’assessore regionale Marco Falcone, commissario FI a Catania – lo confermano le adesioni sempre crescenti al partito e l’eccezionale movimentismo del partito”. Oltre un migliaio di presenze registrate agli accrediti per l’assemblea che nel pomeriggio eleggerà Marco Falcone nel ruolo di coordinatore provinciale FI. Il Congresso cittadino ha eletto Massimo Pesce quale coordinatore per la Grande città di Catania. Sono intervenuti per gli indirizzi di saluto i rappresentanti dei partiti alleati Fdi, Lega, Udc, Noi Moderati, Dc e il sindaco di Catania Enrico Trantino, oltre a decine di rappresentanti territoriali delle categorie datoriali e dei sindacati.

Bernadette Grasso confermata coordinatrice provinciale a Messina

Bernadette Grasso è stata confermata all’unanimità coordinatrice provinciale di Forza Italia a Messina. La riconferma al termine del congresso provinciale del partito nella Città dello Stretto presso la Sala Rossa dell’ex ritrovo La Roccia a Capri Leone, alla presenza del coordinatore regionale del partito in Calabria, nonché vicepresidente azzurro alla Camera dei Deputati Francesco Cannizzaro.

“Ringrazio tutto il direttivo provinciale e tutti coloro che mi hanno confermato la propria fiducia. Forza Italia per me è una seconda pelle. Tante sfide ci attendono, sotto la guida nazionale del segretario Antonio Tajani e regionale con il nostro Presidente Renato Schifani, in sinergia con il coordinatore siciliano Marcello Caruso e tutti i militanti. Come ho sempre fatto, lavorerò con impegno e passione, insieme al gruppo sul territorio, ai colleghi regionali e nazionali del Partito, per continuare a scrivere una storia che grazie al nostro fondatore Silvio Berlusconi ha radici profonde e durature”.