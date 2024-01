A Messina

Bernadette Grasso è stata confermata all’unanimità coordinatrice provinciale di Forza Italia a Messina. La riconferma al termine del congresso provinciale del partito nella Città dello Stretto presso la Sala Rossa dell’ex ritrovo La Roccia a Capri Leone, alla presenza del coordinatore regionale del partito in Calabria, nonché vicepresidente azzurro alla Camera dei Deputati Francesco Cannizzaro.

Grasso, “Forza Italia è per me una seconda pelle”

“Ringrazio tutto il direttivo provinciale e tutti coloro che mi hanno confermato la propria fiducia. Forza Italia per me è una seconda pelle. Tante sfide ci attendono, sotto la guida nazionale del segretario Antonio Tajani e regionale con il nostro Presidente Renato Schifani, in sinergia con il coordinatore siciliano Marcello Caruso e tutti i militanti. Come ho sempre fatto, lavorerò con impegno e passione, insieme al gruppo sul territorio, ai colleghi regionali e nazionali del Partito, per continuare a scrivere una storia che grazie al nostro fondatore Silvio Berlusconi ha radici profonde e durature”.

Da Palermo, Schifani incorona Tamajo candidato alle Europee

“Ad oggi è importante che Forza Italia vola alto, anche con qualche problema interno di territorialità. Non so alle europee come correremo. Il partito di Cuffaro correrà da solo. Noi avremo una lista fortissima. Devo ringraziare pubblicamente Edy Tamajo che ho chiesto di candidarsi alle Europee anche se è un assessore di spicco della mia giunta. Ed è questa Forza Italia. Gente che lavora per il partito”. Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani dal podio del congresso di Forza Italia ed ha incoronato Edy Tamajo candidato forte per le elezioni europee.

“Edy Tamajo ci darà grandi soddisfazioni alle europee. Lui è un politico a tutto tondo. Se il Pil in Sicilia cresce è grazie anche al suo lavoro incredibile che sta svolgendo alle Attività Produttive. La nostra colazione del centro destra vincerà” ha aggiunto il governatore dell’Isola, sempre al congresso provinciale di Fi a Palermo.

“Per me oggi è un onore essere qui presente. E’ stato un bel congresso. Due momenti importanti sviluppando una certa dialettica con le proprie idee, con il proprio modo di fare politica in un territorio ricco di storia di cultura di tradizione” ha risposto Edy Tamajo.