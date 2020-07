Open Day alla Free Mind Foundry Academy

Tutto esaurito all’Open Day della Free Mind Foundry Academy di Acireale, con il partner di eccellenza 24ORE Business School. Il polo formativo del marketing digitale, fiore all’occhiello siciliano, ha aperto le porte a laureandi, neolaurati e manager, che, nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie post lock-down, hanno riempito le nuove e ampie aule, dal concept design moderno, che valorizza la sicilianità in chiave cosmopolita.

Tavole rotonde, presentazioni dell’offerta formativa e colloqui one-to-one partecipati hanno scandito il programma dell’open day della Free Mind Foundry Academy che ha aperto le porte della sede di Acireale, a laureandi, neolaurati e manager, desiderosi di intraprendere un percorso di alta formazione, che preveda un collegamento immediato con il mondo globale del lavoro, grazie a un sistema di placement all’interno di un network di aziende prestigiose.

Riflettori puntati sull’offerta formativa, che renderà Catania un centro nel Mediterraneo, per potenziare le risorse ed evitare un’ulteriore “fuga di cervelli”. Attraverso i corsi FMF, che rilasciano certificazioni Microsoft, Fortinet e CISCO, sarà possibile scegliere tra 7 percorsi di apprendimento: Project management; Cloud Computing; Cybersecurity; Networking; Game Development; Visual Communication & Graphic Design; Software Development. Senza dimenticare i prestigiosi partner della grande agorà del sapere globalmente connessa, che si aggiungeranno alla 24 ORE Business School: CompTIA, COF e VyOS, Huawei, AWS, AICA.

“Partiamo, finalmente, – afferma l’ingegnere Massaro – con l’alta formazione anche a Catania. Il campus Free Mind Foundry, collabora già con sedici paesi, tra cui Marocco, Turchia, Sud Africa, India, che identificano l’Italia come un punto di riferimento per la fornitura di tecnologie e servizi, ma con l’apertura dell’accademia a settembre, puntiamo a complementare l’offerta con quella del capitale umano, ben preparato per affrontare un mondo lavorativo sempre più competitivo”.

Grazie alla collaborazione con 24ORE Business School, inoltre, a settembre, partiranno due Master per neolaureati, con frequenza in aula tutti i giorni per 5 mesi e 4 mesi di stage: Master Marketing e Comunicazione Digitale; Master Gestione Strategia D’Impresa. Oltre ai Master full-time con stage, saranno disponibili un master di una settimana con certificazione Google Ads e 4 Master part-time (con frequenza per due giorni a settimana), per acquisire o arricchire le competenze e le specializzazioni più richieste dal mondo del lavoro, con una didattica integrata da testimonianze e case study di manager e imprenditori: Master Economics D’Impresa; Master Sales & Digital Marketing nel Turismo; Master Digital Marketing; Master eCommerce.

“Oggi è la prima giornata dedicata ai futuri studenti – dice il direttore generale di 24ORE Business School, Vincenzo Pompa – a cui presentiamo i contenuti didattici e le modalità di erogazione dei master, che partiranno a settembre. 24ORE Business School rappresenta a Catania un’inedita e stimolante realtà che, con oltre 26 anni di esperienza, è divenuta una guida imprescindibile per migliaia di percorsi professionali di successo, orientati ai bisogni di mercato e all’innovazione”.

Le lezioni frontali si svolgeranno all’interno di aule, dal concept design moderno, che valorizza la sicilianità in chiave cosmopolita, con ampi spazi per consentire il distanziamento sociale e offriranno l’opportunità di essere preparati ad affrontare un mondo sempre in accelerazione, contribuendo alla ricostruzione e allo sviluppo di un’Italia Digitale, sempre più competitiva nel panorama tecnologico internazionale.