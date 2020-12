i comportamenti da tenere

Con l’approssimarsi dei festeggiamenti di fine anno i Carabinieri Artificieri e Antisabotaggio del Comando Provinciale di Catania danno alcuni consigli da seguire per l’utilizzo dei fuochi d’artificio, in sicurezza.

Purtroppo ogni anno, sul territorio nazionale, si verificano innumerevoli incidenti causati dalla negligenza o imperizia nell’utilizzo degli artifizi pirotecnici, considerati da molti non pericolosi.

Per questo motivo i Carabinieri del Comando Provinciale hanno realizzato un video che riassume anche i comportamenti da tenere.

Nel video viene spiegato che esistono quattro categorie di artifizi pirotecnici: gli F1 che sono artifizi meno pericolosi, acquistabili dai maggiori di anni 14; gli F2 che possono essere acquistati dai maggiorenni; gli F3 che possono essere acquistati solo da chi è in possesso di porto d’armi o nulla osta del questore, ed infine la categoria F4 costituita da fuochi d’artificio destinati ad essere maneggiati esclusivamente da personale specializzato del settore.

Per quanto riguarda i fuochi d’artificio illegali, in quanto non riconosciuti e non classificati dagli organi preposti, sono particolarmente pericolosi. Non hanno i minimi requisti di sicurezza di fabbricazione e di impiego.

La vendita, come la detenzione e l’impiego comportano sanzioni penali.

Nel video vengono forniti quattro semplici consigli: non acquistare mai gli artifizi da rivenditori non autorizzati; non indirizzare gli artifizi verso persone, animali o cose; non bisogna mai raccogliere i fuochi inesplosi da terra; fare attenzione ad eventuali materiali infiammabili posti nelle vicinanze.

Inoltre, bisogna ricordare che tutti gli animali sono particolarmente sensibili ai botti.

“Usa la testa, non rovinarti la festa!”: è questo lo slogan ideato dai Carabinieri Artificieri e Antisabotaggio del Comando Provinciale di Catania che sperano che i loro consigli vengano seguiti dalla popolazione per festeggiare in sicurezza e senza che si verifichino incidenti. Tanti purtroppo i Capodanni che hanno fatto registrare bilanci anche drammatici in merito ai feriti causati dall’incauto uso proprio degli artifizi pirotecnici.