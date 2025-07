Giorgi difficili per il trasporto aereo in Sicilia. SAC, società di gestione dell’Aeroporto di Catania, comunica che, a causa di un incendio divampato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto, tutte le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese con conseguente chiusura dello spazio aereo necessaria allo svolgimento delle attività dei velivoli antincendio.

I Vigili del Fuoco sono attualmente al lavoro per contenere e domare le fiamme, in stretto coordinamento con le autorità competenti. L’area interessata dall’incendio non coinvolge direttamente lo scalo, ma l’intenso sviluppo del fumo e le condizioni di rischio rendono necessaria l’interruzione delle operazioni aeroportuali per garantire la massima sicurezza di passeggeri, operatori e infrastrutture aeroportuali.

SAC invita tutti i passeggeri a non recarsi in aeroporto e a contattare la propria compagnia aerea per aggiornamenti su voli, riprogrammazioni o eventuali riprotezioni. La società di gestione conferma che seguiranno ulteriori comunicazioni non appena la situazione lo consentirà.

Una sfortunata sequenza di incidenti

L’aeroporto di Catania è al centro, in queste settimane, di una sfortunata sequenza di incidenti. A inizio luglio lo scalo è rimasto chiusi per circa 3 ore con conseguenze sul traffico aereo nazionale per tutta la giornata del 3 luglio.

In quel caso a bloccare il traffico aereo fu una gru guasta rimasta lungo il percorso di discesa degli aerei in atterraggio e di “presa quota” degli aerei in decollo. Nonostante gli aerei passino ad una quota superiore a quella della gru, la presenza dell’ostacolo creava rischi ritenuti troppo alti per il traffico aereo e da qui la decisione di sospenderlo.

Notevoli i disagi anche perché lo stop è stato improvviso. Il primo aereo ad essere dirottato addirittura dopo aver iniziato la discesa verso Catania è stato il volo proveniente da Pisa.

I passeggeri sono stati avvertiti all’ultimo istante e l’aereo ha ripreso quota per poi dirigersi verso l’aeroporto di Palermo dove è atterrato regolarmente.