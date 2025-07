Chiude all’improvviso l’aeroporto di Catania Fontanarossa. Lo rende noto la Sac, società di gestione dell’Aeroporto di Catania e Comiso.

Ostacoli a ovest della pista

Sac comunica che, a causa dell’assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste ad ovest della pista, è stata disposta l’interruzione dei voli in partenza e in arrivo all’Aeroporto di Catania fino alle ore 9.00. SAC sta monitorando l’evoluzione degli eventi che stanno causando tali disservizi.

Passeggeri invitati a verificare il volo

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

In aggiornamento