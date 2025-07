Traffico ripristinato all’aeroporto di Catania che aveva chiuso all’improvviso intorno alle 7 di questa mattina. Lo rende noto la Sac, società di gestione dell’Aeroporto di Catania e Comiso. Una gru del cantiere per l’interramento della Ferrovia (lavori necessari anche per consentire l’allungamento della pista) si è guastata rimanendo lungo il percorso di decollo e atterraggio. L’ostacolo ha bloccato tutti i voli dalle 7 del mattino fino alle 10 circa, quando il traffico aereo è stato ripristinato

Ostacoli a ovest della pista

Sac aveva subito comunicato il problema parlando di “assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste ad ovest della pista”. Per questo motivo era stata disposta l’interruzione dei voli in partenza e in arrivo all’Aeroporto di Catania. SAC sta monitorando l’evoluzione degli eventi che stanno causando tali disservizi.

Voli dirottati

A partire dalle sette del mattino sono stati dirottati diversi voli. Addirittura a Roma è andato il volo Delta da New York, il volo per Malta è tornato indietro, mentre a Palermo sono atterrati i voli Ryanair provenienti da Pisa e Roma e Easyjet da Ginevra.

La gru e il traffico aereo

A bloccare il traffico aereo è stata una gru guasta e rimasta lungo il percorso di discesa degli aerei in atterraggio e di “presa quota” degli aerei in decollo. Nonostante gli aerei passino ad una quota superiore a quella della gru, la presenza dell’ostacolo veniva considerata rischiosa per il traffico aereo e da qui la decisione di sospenderlo.

Notevoli i disagi anche perché lo stop è stato improvviso. Il primo aereo ad essere dirottato addirittura dopo aver iniziato la discesa verso Catania è stato il volo proveniente da Pisa.

I passeggeri sono stati avvertiti all’ultimo istante e l’aereo ha ripreso quota per poi dirigersi verso l’aeroporto di Palermo dove è atterrato regolarmente. Disagi ben più consistenti per il volo proveniente da New York che ha deciso di atterrare a Roma con evidenti problemi di spostamento dei passeggeri in arrivo che potranno raggiungere solo nel pomeriggio il capoluogo etneo