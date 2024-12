Tragico incidente stradale lungo la tangenziale di Catania, in direzione Messina. Secondo quanto ricostruito, sarebbe avvenuto nelle vicinanze di Ikea e ha visto coinvolti un’autocisterna che trasportava benzina ed un furgone.

Una vittima

Tre in totale le persone a bordo dei veicoli, tra cui due feriti ed una persona deceduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, mentre le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’impatto ha provocato pesanti rallentamenti al traffico, con lunghe code nella zona interessata.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale, del Distaccamento Nord e personale del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) per verificare eventuali sversamenti di carburante.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla salvaguardia delle persone coinvolte ed alla messa in sicurezza dello sscenario e dei veicoli coinvolti.

L’Incidente a Carini

Disagi alla circolazione questa mattina allo svincolo autostradale di Carini, dove un camion ha perso il proprio carico di profilati in alluminio. Ancora non sono note le cause dell’incidente.

Nessun ferito, sul posto i vigili del fuoco

L’incidente, che non ha causato feriti, ha comunque mandato il traffico in tilt nella zona, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Caduti per il maltempo tre alberi in via Lanza di Scalea e uno in via Crispi

Ancora alberi caduti a Palermo per la pioggia e il vento. E’ successo in via Lanza di Scalea dove tre grossi alberi sono finiti in mezzo alle carreggiate bloccando la strada.