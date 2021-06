Il colpo l'8 gennaio scorso

Furto con spaccata in un negozio di bici di Giarre

L’uomo inchiodato dall’analisi delle telecamere

In corso d’identificazione anche altri due complici

I Carabinieri della Stazione di Giarre hanno arrestato un 39enne in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania in ordine al reato di furto aggravato in concorso. Ora si trova al carcere di Messina Gazzi.

Il colpo l’8 gennaio scorso

L’indagato, aiutato da due complici in fase d’identificazione, aveva pianificato tutto nei minimi particolari. Difatti, nel pomeriggio dell’8 gennaio scorso, lungo il viale Delle Province a Giarre, prese di mira un furgone Iveco Daily di proprietà di una ditta di prodotti alimentari, il cui autista era intento a scaricare della merce. Proprio approfittando di questa circostanza e del fatto che il conduttore aveva lasciato le chiavi inserite nel quadro di accensione, vi salì a bordo lo mise in moto e fuggi via. Lo stesso veicolo che intorno alle 03:30 del giorno successivo sarà utilizzato dai tre malviventi, di cui due a volto coperto e l’altro a volto scoperto, per eseguire la classica “spaccata” ai danni di una rivendita di biciclette ubicata al civico 1 di piazza Ungheria a Giarre, all’interno della quale furono rubate 8 bici per un valore di circa 34.000 euro.

Le analisi della videosorveglianza

Gli investigatori, acquisite le denunce del titolare dell’esercizio commerciale e dell’autista del furgone, hanno ricostruito l’intera dinamica dei furti collegati tra loro avvalendosi soprattutto delle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza attive nelle zone d’interesse. A inchiodare l’indagato, lo scorrere delle immagini che lo vedono protagonista assoluto sia nel furto dell’autocarro circostanza dove, impavido, agisce a viso scoperto e utilizzando come mezzo d’appoggio l’autovettura di proprietà del padre, che nell’occasione della “spaccata” dove perpetra il reato sempre a volto scoperto.