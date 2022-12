Il 19 dicembre scorso, su disposizione della Procura di Catania, la Squadra Mobile ha dato esecuzione alla ordinanza emessa dal Gip etneo in relazione al reato di furto aggravato in concorso con la quale è stata disposta l’applicazione di misura cautelare personale nei confronti di Antonino Ferlito, di 66 anni, Arturo De Rosa, di 56 anni, e Armando Strino, di 61 anni. I tre vanno in carcere.

Rubati farmaci per la cura del cancro

Le indagini coordinate dalla Procura di Catania ed eseguite dalla Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile – Squadra Antirapina, hanno consentito di acquisire elementi che dimostrerebbero come gli indagati, la sera del 23 giugno 2022, avrebbero partecipato alla commissione del reato, sottraendo farmaci oncologici d’ingente valore.

I tre in carcere su disposizione del Gip

In particolare, dagli elementi acquisti sarebbe emerso che il reato sia stato commesso da soggetti provenienti dal capoluogo partenopeo i quali si erano avvalsi di un basista locale che gli offriva supporto logistico dal momento del loro arrivo in questo Centro e fino al successivo allontanamento dalla città. Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere che la Squadra Mobile ha eseguito la mattina del 19 dicembre, rintracciando i destinatari nelle loro abitazioni e traducendoli in carcere.

Farmaci ospedalieri rubati e tenuti a casa