Ha violato il coprifuoco

Nel corso della notte personale delle volanti ha denunciato il catanese B.G., 29 anni, per il reato di tentato furto. Gli agenti, sono intervenuti in zona Acquicella Porto a seguito della segnalazione, da parte del personale della ditta di vigilanza privata, relativa all’intrusione di un uomo, all’interno di deposito di rottami ferrosi e metalli. L’uomo, ripreso anche dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, era dotato di una grossa cesoia.

La polizia è riuscita a rintracciare l’uomo, con ancora in possesso della cesoia, e successivamente alla formalizzazione della denuncia da parte del titolare dell’attività, lo ha denunciato sanzionandolo per violazione delle norme Covid, trovandosi fuori dalla sua abitazione oltre le ore 22 senza giustificato motivo.

Arrestato un 69enne catanese

Nella mattinata d’ieri personale delle volanti ha denunciato in stato di libertà un 69enne per i reati di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo dopo aver effettuato manovre stradali azzardate a bordo del suo motociclo è stato fermato da personale dell’Esercito Italiano impegnato nell’operazione “Strade Sicure”, e che ha richiesto l’intervento di personale dell’UPGSP. Al momento del controllo però, l’individuo è andato in escandescenza proferendo frasi minacciose e ingiuriose contro gli operatori di Polizia e per tale motivo è stato deferito all’AG.