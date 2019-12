controlli della guardia di finanza al palacatania

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, in occasione delle tappe etnee dei concerti dei cantanti Marco Mengoni ed Elisa, avvenuti presso il PalaCatania, hanno svolto specifici servizi di contrasto alla vendita abusiva di prodotti contraffatti.

In particolare, nel corso delle serate le Fiamme Gialle della Compagnia di Catania hanno sottoposto a controllo quattro soggetti, i quali, nei pressi del palazzetto, vendevano agli avventori gadget che riproducevano i marchi e loghi registrati dei tour “ATLANTICO” e “DIARI APERTI”.

All’esito delle attività, finalizzate a verificare l’origine dei prodotti messi in vendita e la loro conformità agli standard di sicurezza, i Finanzieri Etnei hanno accertato che gli articoli di merchandising non provenivano dalla casa produttrice ufficiale e che il logo riprodotto era stato falsificato ad arte per ingannare il consumatore.

I venditori sono stati pertanto denunciati alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione e i prodotti illeciti commercializzati sono stati sottoposti a sequestro.

L’attività eseguita si inserisce in un più ampio piano di servizi, a tutela del diritto d’autore e di contrasto alla contraffazione, predisposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania in occasione di importanti concerti organizzati nel territorio Etneo.