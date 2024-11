La 28° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in Sicilia è iniziata con un bouquet di volontari con le pettorine arancioni che colora gli ingressi di tutti i supermercati. Tantissimi di loro sono studenti delle scuole primarie e secondarie, coordinati dagli insegnanti che seguono da anni la Colletta e la Banco Alimentare in Sicilia

Gli eventi

In piazza Tivoli a Canalicchio c’era una rappresentanza dell’I.C. “San Domenico Savio”, ragazzini, operativi e super organizzati che regalano sorrisi e aria di festa accogliendo chi fa la spesa.Stamattina ci siamo svegliati con un’altra bellissima notizia. In occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo sostegno all’iniziativa concedendo l’Alto Patronato accompagnato da una donazione di beni alimentari, un gesto significativo di vicinanza e solidarietà. “Ringraziamo il Presidente Mattarella per il suo contributo, esempio prezioso per tutti noi che ci sprona a impegnarci ancora di più a sostegno di chi è in difficoltà – ha dichiarato Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare -. Confidiamo che il suo gesto possa ispirare una partecipazione corale alla Colletta Alimentare e dare il via a un gara di solidarietà capace di coinvolgere tutto il nostro paese”.

La #Colletta24

A Catania tanti i Compagni di Banco che hanno aderito alla #Colletta24. L’on. Gaetano Galvagno presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana ci ha raggiunto alle 9 del mattino per incontrare i volontari e fare la spesa per chi ha più bisogno, sottolineando che “non deve passare il messaggio che si può fare qualcosa per gli altri una volta l’anno. Anzi, coloro i quali gestiscono Banco Alimentare lavorano nella quotidianità. È anche vero che oggi è la Giornata Nazionale della Colletta – continua Galvagno – ed è normale che è quella in cui tutti vengono sollecitati a donare qualcosi. Dando ciascuno il proprio contributo, anche piccolo, daremo vita a un mondo migliore”.

Le parole del sindaco

Pochi minuti dopo ci ha raggiunto, il Sindaco di Catania, l’avvocato Enrico Trantino, insieme all’assessore alla Famiglia, all’Inclusione Sociale e ai Servizi Sociali del Comune di Catania, Bruno Bucchieri, con l’intenzione di contribuire alla raccolta. “La città di Catania aderisce alla Colletta Alimentare ed esprime appieno il suo spirito solidaristico a favore delle persone in difficoltà – afferma Trantino -. È una fortuna che possiamo contare sull’aiuto di Banco Alimentare che tutti i giorni si impegna a dare aiuto e portare una fiammella di speranza a chi vive in condizioni di buio gran parte della loro giornata”.

“Siamo presenti in tutti i supermercati – afferma Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia ODV – in mezzo a questa meravigliosa marea arancione fatta di attentissimi volontari giovani e giovanissimi. Chiederemo a tutti di donare prodotti non deperibili per aiutare i 300.000 siciliani in condizioni di indigenza che aiutiamo ogni giorno grazie all’aiuto delle 762 organizzazioni partner convenzionate con noi, che operano nel territorio. Il nostro compito è quello di dare conforto a chi fa fatica a portare qualcosa a tavola”.

Pulvirenti: “Orgogliosi”

Emozionatissimo di aver contribuito alla Colletta Alimentare il presidente della Saturnia Cosedil Aci Castello, Luigi Pulvirenti, insieme al vice presidente Santino Scirè, che ha donato ai giovanissimi volontari soprattutto prodotti per l’infanzia: “Siamo orgogliosi di poter essere testimonial della #Colletta24 e del lavoro di Banco Alimentare che dà un segno tangibile della sua presenza nel territorio e nella nostra città per dimostrare che con l’impegno e la volontà si può fare rete”.

Fino al 30 novembre sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito colletta.bancoalimentare.it.