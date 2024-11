La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, indetta da Fondazione Banco Alimentare sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è domani, sabato 16 novembre, e si terrà in tutti i punti vendita d’Italia, Sicilia compresa. Un gesto educativo per grandi e piccini dedicato alla soddisfazione di un doppio bisogno, donare agli altri qualcosa per donare a se stessi qualcosa di buono. Con i suoi 28 anni di vita, la Colletta Alimentare è entrata a far parte delle tradizioni familiari, è un gesto che si tramanda da padre in figlio ma anche un rito annuale atteso che diventa festa, gioia, amicizia. Ecco perché quest’anno la Rete Banco Alimentare ha scelto di indirizzare ai giovani la #Colletta24, dedicando a loro la grafica del 2024, e scegliendo la concretezza di un messaggio semplice ed efficace “Un gesto da vivere. E rivivere” per invitare a donare anche una piccola parte della propria spesa per aiutare chi è in difficoltà.

Le parole di Maugeri

“L’impegno quotidiano espresso all’interno di Banco Alimentare alimenta la consapevolezza che, rispondendo a un bisogno specifico come quello alimentare – dichiara Pietro Maugeri, presidente Banco Alimentare della Sicilia ODV -, si può contribuire a far crescere una concezione di gratuità e carità che ti fa guardare tutto con lo sguardo carico di passione. Provando così a costruire il bene comune. Ogni realtà del no profit nasce in fondo da questa scintilla, dall’esigenza di rispondere al bisogno di essere voluto bene, di essere felice, di dare alla vita un senso. Di fronte a un mondo che punta alla performance ed è permeato dalla solitudine, noi pensiamo che la vera necessità di ogni persona è quella di avere relazione come quelle che Banco Alimentare prova ogni giorno a creare”.

#Colletta24 guarda ai giovani e lo fa anche tramite i social. In Sicilia ha iniziato con l’invito di S.E. Mons Luigi Renna, Arcivescovo di Catania, e continua oggi con i tantissimi Compagni di Banco – tra questi CdO Sicilia, Gruppo Terziario Donna Confcommercio, Catania Football Club, Saturnia Volley, Nino Frassica, Bob Liuzzo, Marco Biagianti, Salvo la Rosa e Flaminia Belfiore – che ci hanno sorpreso con post che invitano a sostenere l’iniziativa solidale di domani. Tra i sostenitori della #Colletta24 c’è anche Francesco Cavallaro, 19enne studente universitario in Economia, tra i più seguiti content creator di Catania su Tiktok e Instagram. Francesco conosce da anni la Colletta perché ha partecipato come volontario e oggi ha deciso di sostenerla con dei video dedicati alla povertà e alla carità.

Domani, in tutta la Sicilia, più di 12.000 volontari con la pettorina arancione accoglieranno i clienti di oltre 1.150 supermercati dell’Isola per chiedere di donare prodotti a lunga conservazione. La Colletta Alimentare si svolge un solo giorno dell’anno ma l’attività di Banco Alimentare è operativa ogni giorno dell’anno per garantire, alle persone e alle famiglie più fragili, un pacco di alimenti che risponda anche alle esigenze di un pasto bilanciato. Per questo gli alimenti di cui abbiamo più bisogno quest’anno sono: olio, verdure, legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno e carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

Gli alimenti donati

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti 762 organizzazioni partner territoriali, convenzionate con la Rete Banco Alimentare in Sicilia (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..), che sostengono quotidianamente oltre 286.000 persone

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2024 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, e il Lions Club International.