nel Catanese

Scattano i controlli da parte degli agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana coordinati dal Noras, Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia, al mercato ortofrutticolo di Giarre, nel catanese.

Sequestri e multe al mercato di Giarre

L’operazione, che ha visto impegnate 14 persone tra agenti e ufficiali per un totale di 11 verbali, 2 sequestri e 6mila euro di sanzioni, fa parte delle azioni di controllo a tutela della qualità del comparto agroalimentare. In particolare è stato porto riguardo, secondo la normativa europea, alla tracciabilità della merce venduta, un aspetto fondamentale per tutelare non solo il consumatore finale ma anche i produttori.

La tracciabilità dei prodotti

“Ogni merce deve viaggiare con la sua carta d’identità – dichiara Giovanni Salerno dirigente generale del Corpo Forestale – questi controlli sono importanti non solo per contrastare il triste fenomeno dei furti in campagna, per esempio di uva e agrumi che provocano grossi danni agli agricoltori ma anche per essere certi della qualità del cibo che portiamo a tavola controllando tutta la filiera. Controllo fondamentale per i prodotti dop igp e biologici. Per noi l’attività che svolge il Noras rimane strategica in un isola come la nostra che si caratterizza per la grande biodiversità e per prodotti di alta qualità”.

I 50 anni del corpo forestale

“Il Corpo forestale è il primo presidio di legalità per la Regione Sicilia, un presidio storico, che guarda con assoluta dedizione alla tutela dell’ambiente e alla tutela della salute pubblica dei cittadini”. Sono le parole dell’assessore regionale all’Ambiente e Territorio, Toto Cordaro, in occasione della cerimonia dedicata al 50 esimo anniversario della Fondazione del Corpo Forestale della Regione siciliana.

“Rilanciato grazie a nuovi ingressi e concorsi”

A Palazzo Orléans, nella ala Alessi, è stata presentata alla stampa la pubblicazione edita dalla Regione “Il Corpo forestale siciliano. 50 anni nel territorio”, in cui si ripercorre la storia di questa istituzione attraverso documenti, aneddoti, testimonianze e una raccolta d’immagini. Oltre all’assessore Toto Cordaro, alla cerimonia c’erano anche il dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana, Giovanni Salerno, i capi degli Ispettorati ripartimentali delle Foreste.”Il governo che rappresento – ha detto Cordaro in una intervista – ha voluto far ripartire il Corpo forestale in termini concreti perché abbiamo riattivato il turnover e quindi la possibilità di nuovi ingressi, una tutela davvero ampia che ha voluto guardare a quello che è l’interesse della nostra collettività, partendo da questo presidio che oggi rilanciamo e del quale oggi festeggiamo il 50 esimo anniversario della sua costituzione”.