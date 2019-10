il 25 ottobre

E’ uno degli artisti italiani più apprezzati all’estero, ma soprattutto è un uomo generoso che non si risparmia davanti al proprio pubblico: sia questo sotto un palco ad applaudirlo, sia in contesti più intimi. Al parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania, arriva Gigi D’Alessio.

Venerdì 25 ottobre, alle ore 17, il cantautore partenopeo sarà protagonista di un firma-copie del suo nuovo lavoro discografico “Noi due”, uscito venerdì scorso.

Un disco che annovera tante collaborazioni come quelle con Fiorella Mannoia, Emis Killa, Giusy Ferreri, Gué Pequeno e Luché e che, tra tante contaminazioni, non tradisce il richiamo alla melodia italiana e mediterranea che hanno consentito a Gigi D’Alessio di varcare i confini nazionali.

L’appuntamento con il cantautore napoletano è alla Feltrinelli del Centro Sicilia. L’accesso prioritario è per quanti acquisteranno il cd presso la libreria del parco commerciale.

Ma quello con Gigi D’Alessio non è l’unico grande evento in programma al Centro Sicilia: a partire da giovedì 24 e fino a domenica 27 ottobre, in occasione del 50° anniversario dell’Istituto Aeronautico Statale “A. Ferrarin” di Catania, in galleria verrà ospitata la ‘X Mostra dell’Aeronautica’ con aeromodellismo e l’esposizione di tutti i reparti territoriali di volo civili e militari.

Fra le tante attrazioni, sabato 26 e domenica 27 ottobre dalle 11.30, condizioni meteo permettendo, ci sarà la possibilità di provare gratuitamente il volo frenato a bordo di una mongolfiera.

Per informazioni basta consultare il sito e/o i canali social del Centro Sicilia o rivolgersi all’Info Point del parco commerciale.