dal 20 marzo al 18 settembre

In occasione del centenario della morte di Giovanni Verga, il Comune di Vizzini, il Museo Civico “Immaginario Verghiano”e Fondazione 3M celebrano il noto scrittore con la mostra “La segreta mania – Giovanni Verga fotografo”.









Domenica 20 marzo l’inaugurazione

Domenica 20 marzo, alle ore 11.00, inaugurazione ufficiale della mostra alla presenza del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, del sindaco di Vizzini, Vito Saverio Cortese, del Vice Presidente Fondazione 3M Daniela Aleggiani, Assessore alla Cultura di Vizzini, Pietro La Rocca, del Direttore Musei Civici di Vizzini, Giorgia Cafici, e del curatore Roberto Mutti.

Ad aprire la giornata un incontro nella sala consiliare del comune, seguito dalla visita guidata nel Museo “Immaginario Verghiano”, di via Santa Maria dei Greci, 12.

La passione di Giovanni Verga per la fotografia

L’esposizione, che sarà aperta al pubblico dal 20 marzo al 18 settembre, è volta a far scoprire la passione di Verga per la fotografia – che egli stesso aveva definito la sua “segreta mania” – e il ruolo che questa rivestì nella sua vita. Nonostante la sua attività come fotografo sia a lungo stata ignorata, infatti, per diversi anni – dal 1878 al 1911 – l’autore siciliano accostò al lavoro letterario l’interesse per la fotografia.

Nelle foto di Verga la Sicilia urbana e rurale ma non soltanto

La scoperta delle lastre di vetro e dei rullini su cui lo scrittore aveva impresso le sue immagini risale ormai al 1970, ma la sua produzione fotografica è ancora poco nota al grande pubblico. Una produzione che vede come protagonista la Sicilia urbana e rurale – la stessa che l’autore descriveva anche nelle pagine scritte – ma anche altri e più inaspettati paesaggi, come quelli dei laghi lombardi, della Svizzera, di Bormio e dei suoi dintorni che Verga ebbe modo di visitare partendo da Milano, dove visse a lungo. Sono numerosi inoltre i ritratti, dove – oltre a parenti e amici – spesso compaiono fattori, contadini, massari e cameriere: gli stessi personaggi semplici che animavano anche i suoi romanzi e le sue novelle.

Un’accurata ricerca

Tutte le opere esposte – che raccontano lo stile di vita, l’estetica e la storia del tempo – provengono dall’archivio fotografico della Fondazione 3M, istituzione culturale permanente di ricerca e formazione e proprietaria di uno storico archivio fotografico di oltre 110 mila immagini. “La segreta mania” non mostra però le foto originali scattate dallo scrittore siciliano, purtroppo andate perdute, ma stampe recenti realizzate con un’accurata ricerca filologica per riprodurne le corrette tonalità.

Valorizzare il patrimonio fotografico verghiano

Il centenario della morte di Giovanni Verga ha rappresentato l’occasione per ravvivare un rapporto di lunga data tra il Comune di Vizzini, il Museo “Immaginario Verghiano” e la Fondazione 3M, che già nel 2005 aveva donato al Comune circa 100 stampe dello scrittore – ancora oggi parte fondamentale dell’esposizione permanente del Museo – oltre ad aver organizzato negli anni una serie eventi espositivi volti a valorizzare il patrimonio fotografico verghiano, in collaborazione con il celebre studioso di letteratura e giornalista vizzinese Giovanni Garra Agosta.

Informazioni sulla mostra

La mostra sarà aperta al pubblico, da martedì a domenica, dalle ore 9.00 alle 18.30 presso il Museo Civico “Immaginario Verghiano” – Palazzo Trao-Ventimiglia (via Santa Maria dei Greci 12 a Vizzini – CT): uno spazio volto a celebrare l’illustre scrittore e la sua produzione letteraria e fotografica ampiamente ispirate al territorio della città di Vizzini e al suo contesto socio-culturale.

La Fondazione 3M

La Fondazione 3M è un’istituzione culturale permanente, snodo di divulgazione e formazione dove scienza e ricerca, arte e cultura, discipline economiche e sociali, vengono approfondite, tutelate, promosse e valorizzate, nella consapevolezza dei valori d’impresa e della cultura dell’innovazione. La Fondazione 3M è proprietaria di un archivio fotografico che si caratterizza per un patrimonio di 110 mila immagini provenienti dalla storica azienda fotografica italiana Ferrania (acquisita negli anni ’60 da 3M) e da una serie di donazioni e di acquisizioni avvenute nel tempo e recenti. L’archivio fotografico è stato costituito sistematizzando il ricco patrimonio iconografico raccolto grazie ad un innovativo approccio alla comunicazione istituzionale, alla divulgazione tecnica e tecnologica, nel corso delle vicende aziendali di Ferrania prima e di 3M Italia poi. Fondazione 3M fa parte di Rete Fotografia, SOS Archivi, Federculture e Woman&Technologies.

Il Comune di Vizzini

Il Comune di Vizzini ispira la propria azione alla tutela dei valori universali ed alla salvaguardia della autentica cultura locale, che esprime l’identità originaria ed i caratteri distintivi propri della comunità vizzinese, a tal fine, sostiene le formazioni sociali che mirano alla formazione civile e morale dei cittadini, stimolandone la coscienza critica e la partecipazione alla vita pubblica e promuove lo sviluppo delle istituzioni culturali la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico e letterario della città.

Il Comune, considerando Giovanni Verga, che con la sua opera ha reso Vizzini conosciuta nel mondo, il suo figlio più illustre, intende tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico-artistico-ambientale legato alla produzione letteraria verghiana, riconoscendo che la valorizzazione di tale patrimonio costituisce obiettivo primario e fulcro vitale delle opportunità di sviluppo della comunità vizzinese.

Il Museo Civico “Immaginario Verghiano”

Il Museo Civico “Immaginario Verghiano” viene inaugurato a Vizzini nel 2004 al fine di celebrare l’illustre scrittore Giovanni Verga e la sua produzione letteraria e fotografica ampiamente ispirate al territorio della città di Vizzini e al suo contesto socio-culturale. Tra gli oggetti della sua collezione è possibile annoverare il registro delle firme delle personalità che hanno reso omaggio al feretro di Giovanni Verga nel giorno del suo funerale, i guanti in pelle utilizzati da Verga durante la stampa delle fotografie, la macchina fotografica un tempo appartenuta a Verga, libri e riviste e le stampe di circa 100 fotografie dello scrittore donate nel 2005 da Fondazione 3M.