I carabinieri dei Nas di Ragusa su disposizione della Procura di Siracusa hanno eseguito delle perquisizioni tra Siracusa, Ragusa e Catania nell’ambito di un’inchiesta sulle prescrizioni e le fornitura di protesi acustiche. Nel registro degli indagati ci sono medici ed imprenditori.

La Procura di Siracusa

“Carabinieri del Nas di Ragusa hanno eseguito – si legge nella nota della Procura di Siracusa – un decreto di perquisizione e sequestro emesso da questo ufficio di procura a carico di personale medico e di imprenditori operanti nel settore delle protesi acustiche, tutti sottoposti a indagine per delitti contro la pubblica amministrazione, allo stato risultati commessi nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Il procedimento pende in fase di indagini preliminari con attività soggetta a segreto”.

L’inchiesta a Palermo

Poco più di due mesi fa venne fuori un’ altra inchiesta sulla sanità siciliana su presunte tangenti dietro le forniture ad almeno due grandi reparti ospedalieri di Palermo. La squadra mobile di Palermo, su delega della Procura, notificò una serie di misure cautelari e interdittive a due medici, Giuseppe Migliore di 50 anni, cardiochirurgo all’ospedale Villa Sofia, e Francesco Talarico, 70 anni, chirurgo vascolare oggi in pensione ma con una consulenza all’ospedale Civico.

I provvedimenti

Nella tesi della Procura, avrebbero preso mazzette da due imprenditori nel settore forniture sanitarie, Giovanni e Carmen Sorrentino di 56 e 52 anni, anche loro destinatari della sospensione dall’attività imprenditoriale. Il tramite sarebbe stato il funzionario amministrativo del Civico Giuseppe Salamone di 61 anni. Per il medico Talarico, i due imprenditori e il funzionario amministrativo il gip dispose l’obbligo di presentazione alla pg; a Talarico, come al collega Migliore, e al funzionario amministrativo venne imposta anche la sospensione dai pubblici uffici. Per gli imprenditori il gip optò il divieto di ricoprire ruoli direttivi e di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.