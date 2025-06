Il deputato regionale Ismaele La Vardera ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione ed all’assessore alla Salute per sollecitare la produzione di uno scheda tecnica chiesta dal ministero della Salute necessaria per il finanziamento del nuovo ospedale di Siracusa.

L’opera

Nei giorni scorsi, il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, aveva dato comunicazione di questo passaggio ma nelle ore scorse l’ex Iena ha scritto all’amministrazione regionale perché proceda con celerità considerato il rischio di far svanire un’opera dal costo di circa 400 milioni di euro. Altro dato, tutt’altro che trascurabile, è che nessuno è in grado ancora di comprendere quale sia questa scheda tecnica, come rimarcato dallo stesso La Vardera che chiede a Schifani di rendere noto “in cosa consista questo documento mancante”.

L’interrogazione

“Si è appreso che gli uffici del Ministero – scrive La Vardera – si sarebbero attivati per comunicare alla Regione l’esigenza di produrre tale ulteriore documento mancante, al fine di permettere al Commissario di procedere con l’approvazione amministrativa del progetto definitivo, dichiarare l’opera di pubblica utilità e avviare le successive fasi, comprese le procedure espropriative. La realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa rappresenta un’opera strategica e di fondamentale importanza per la sanità del territorio siracusano, attesa da lungo tempo dalla cittadinanza”

“Non si perda tempo”

Per il deputato regionale i tempi della burocrazia rischiano “di ritardare significativamente l’avanzamento di un’opera di tale rilevanza; è essenziale garantire la massima trasparenza e celerità nell’iter amministrativo per la realizzazione di infrastrutture sanitarie vitali per la comunità”

Le richieste al Governo regionale

Per questo motivo, La Vardera chiede “quale sia lo stato di avanzamento esatto relativo alla produzione e all’invio della suddetta “scheda tecnica” da parte dell’Assessorato regionale alla Salute, richiesta dal Ministero della Salute per il completamento della documentazione del finanziamento integrativo del nuovo ospedale di Siracusa, quali siano le tempistiche previste per l’elaborazione e la trasmissione di tale documento, e quali misure urgenti l’Assessorato intenda adottare per accelerare tale processo e assicurare il rapido invio della documentazione mancante al Ministero”. Inoltre, il deputato regionale sollecita l’amministrazione ad accertare se “vi siano ulteriori impedimenti o complessità nella redazione di tale scheda tecnica e quali siano le motivazioni specifiche e come si intende intervenire per superarle, al fine di evitare ulteriori ritardi nell’iter di approvazione del progetto”