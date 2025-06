Quella di oggi sarebbe dovuta essere la giornata dell’ufficializzazione, urbi et orbi, di Carlo Auteri alla Dc. Era stata organizzata una conferenza stampa per tenere a battesimo l’ingresso dell’ex parlamentare di Fratelli d’Italia nella casa dello Scudo crociato ma quando il leader nazionale, Totò Cuffaro ha preso la parola ha lanciato immediatamente una stoccata contro chi ha attaccato la nuova unione politica.

Le parole di Cuffaro

“Sappiamo perfettamente che questa cosa non è andata giù, non è stata gradita, c’è qualche dichiarazione di qualche parlamentare secondo cui l’onorevole Carlo Auteri poteva venire solo nella Dc di Cuffaro ma quello che è certo è che se gli venisse in mente anche a lui di venire nella Dc di Cuffaro, la Dc di Cuffaro non lo accetterà”.

La replica di La Vardera

L’ex presidente della Regione non ha fatto nomi ma a distanza di qualche ora Ismaele La Vardera, sentendosi chiamato in causa, è intervenuto. Ha prima postasto un commento sulla sua pagina social: “Vi ricordate l’onorevole Auteri, il deputato che mi ha minacciato dentro il Parlamento? Bene, oggi aderisce al partito di Cuffaro, uno come lui poteva solo andare a finire lì”. E poi ha rispolverato quell’audio, finito poi a Piazza Pulita, quando Auteri, ancora esponente di FdI, minacciò l’ex Iena che lo aveva attaccato in aula per i contributi regionali assegnati ad associazioni vicine al parlamentare. “”Ma davvero pensi che un giorno potrei mai venire nel tuo partito? Non ci penso minimamente, per cui questo tuo rifiuto mi gratifica e mi fa comprendere che sono nella parte giusta” ha chiosato l’ex Iena.

Pace, “non batteremo i pugni sul tavolo”

Il capogruppo all’Ars della Dc, prima dell’intervento di Cuffaro, ha speso parole di elogio per Auteri, spiegando anche che il parlamentare siracusano è stato accolto in modo unanime. Allo stesso tempo ha rassicurato, come del resto lo ha fatto dopo il leader della Dc Cuffaro, che l’aumento della pattuglia non servirà per battere i pugni sul tavolo: “siamo il gruppo più leale” ha detto Pace.

Cuffaro consegna codice etico ad Auteri

L’ex presidente della Regione, in merito all’adesione di Auteri, ha riconosciuto, come Pace, il lavoro svolto dai vertici provinciali della Dc di Siracusa, presenti alla conferenza stampa con Giuseppe Castania, e contestualmente ha consegnato al deputato il codice etico del partito.

Le parole di Auteri

Da parte sua, Carlo Auteri, ha ricordato l’importanza assunta dalla Dc negli anni d’oro dello scudo crociato, parlando dell’ex presidente della Regione, Santi Nicita, padre dell’attuale senatore del Pd, Antonio Nicita, e dell’ex sottosegretario al Tesoro, Gino Foti.