I coordinatori provinciali della Democrazia Cristiana di Siracusa, Salvo Andolina e Giuseppe Castania, insieme con il leader siciliano, Totò Cuffaro, hanno nominato i coordinatori del partito in diversi comuni della provincia di Siracusa.

Chi sono i coordinatori

Nel comune di Palazzolo Acreide è stato nominato coordinatore Luca Bongiovanni 48 anni, attuale consigliere comunale della maggioranza che sostiene il sindaco Gallo; per il comune di Francofonte è stato nominato Rosario Cocuzza, classe 2002, per il comune di Lentini Cirino Ossino, dottore in scienze organizzative ed internazionali militare di carriera, a Portopalo di Capo Passero Salvo Pisana, già assessore e consigliere comunale, a Pachino, Nuccio Cicciarella ed a Rosolini Luigi Ragusa, libero professionista.

Andolina e Castania, “sì al radicamento”

In provincia di Siracusa la Democrazia Cristiana Nuova continua l’attività di radicamento e di strutturazione, rivelandosi un partito sempre più attrattivo – dichiarano Andolina e Castania – i nuovi ingressi confermano che siamo un soggetto politico aperto, plurale, democratico, con una classe dirigente nuova ma con il cuore antico perché ricco di idee e valori della dottrina sociale della chiesa e del cattolicesimo sturziano, dell’accoglienza e dell’integrazione. Vogliamo contribuire a realizzare la casa dei moderati e dei cattolici, che già in Sicilia rappresenta la terza forza elettorale del centro destra e che in provincia di Siracusa ha dimostrato, alle ultime elezioni provinciali, di essersi ben radicata; punteremo su una classe dirigente nuova, fatta di tanti giovani, professionisti e donne, sul perseguimento esclusivo della buona politica a servizio del bene comune e della legalità”