Grave incidente stradale intorno alle 11 di questa mattina sull’autostrada Catania-Messina. Sono due le macchine coinvolte in questo scontro sulle cui cause sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale. Nel violento impatto una delle due auto è finita, dopo avere scavalcato il guard rail centrale nella corsia opposta in direzione Catania. In una delle due auto viaggiavano 5 giovani rimasti tutti feriti. A giungere sul posto diverse ambulanza del 118 con i medici che hanno provveduto, grazie all’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto che hanno provveduto a disincastrare alcuni dei feriti, a soccorrere i malcapitati per poi trasportarli nei vari ospedali per gli accertamenti e le cure del caso. Nell’altra macchina viaggiava un nucleo familiare. In questo caso tutti gli occupanti sono rimasti illesi. Sul posto la Polizia Stradale per la gestione del traffico veicolare che ha subito pesanti rallentamenti e gli operai dell’Anas per la messa in sicurezza della strada in entrambi le corsie di marcia.