Ancora a tamburo battente i controlli in città e provincia

In provincia di Catania continuano a tamburo battente i controlli per le verifiche dei green pass e più in generale sul fronte delle norme anti covid19. L’ultima ricognizione ha riguardato il comprensorio di Gravina di Catania dove ad essere sanzionati sono stati il titolare di un esercizio commerciale e i clienti.

Le multe

Nel comune di Valverde, in particolare, il titolare di un negozio di ortofrutta è stato contravvenzionato in quanto ha omesso di controllare il possesso della certificazione ai due clienti. Questi ultimi, a loro volta, sono stati allo stesso modo sanzionati in quanto sprovvisti del green pass.

I controlli a largo raggio

Le attività di controllo per il rispetto delle disposizioni relative al contenimento della diffusione epidemica, hanno visto impegnati i militari della compagnia di Gravina di Catania nello svolgimento di servizi finalizzati alla verifica del possesso della certificazione “green pass”, oltre che all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono state oltre 150 le persone controllate e 43 le attività commerciali sottoposte complessivamente a verifica, tra cui bar, supermercati, panifici, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse.

Verifiche periodiche

Nello scorso mese di gennaio sono stati numerosi i controlli di questo tipo effettuati tra Catania e provincia. L’ultimo appena qualche giorno fa con I militari della compagnia di Catania Piazza Dante e Catania Fontanarossa impegnati nello svolgimento di servizi finalizzati al rispetto delle disposizioni relative al contenimento della diffusione epidemica per la verifica della certificazione “green pass”, e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Nei giorni scorsi nei territori dei comuni di Catania e Misterbianco sono state controllate oltre 453 persone, nonché 79 attività commerciali appartenenti a tutte le categorie commerciali. In particolare, in zona Piazza Palestro di Catania, il titolare di un’attività di ristorazione è stato multato in quanto ha consentito l’accesso ad un suo dipendente sebbene non in possesso di green pass. Lo stesso lavoratore a sua volta è stato sanzionato poiché ne era sprovvisto.