In tanti tremano all'Anas dopo gli arresti di giovedì

I funzionari erano sicuri. Nel centro dell’Anas a in via Basilicata a Misterbianco si sentivano in una botte di ferro. Si facevano portati i soldi in busta. Non li toccavano, nessuna impronta.

Parlavano in modo spavaldo come se fossero intoccabili. Riccardo Contino, Giuseppe Panzica e Giuseppe Romano, in base alla prime ammissioni fatte ai magistrati, da mesi che prendevano soldi per non controllare i lavori e fare in modo che le aziende non rispettassero il capitolato d’appalto.

Appalti al ribasso che grazie ai controlli compiacenti riuscivano a risparmiare nei materiali. “Qui ce la sucano tutti”, diceva Rosario Contino sindacalista all’interno dell’Anas e responsabile delle manutenzioni e esperto della prevenzione.

“T u entri entri nel negozio e fai una rapina… tu sei dentro il negozio e stai facendo la rapina, entrano i Carabinieri come ti arrestano? La pistola nelle mani, giusto? Questo qui non c’è… come te li devono trovare qui i Carabinieri? Bene o male, se ti cercano i soldi, li trovano… impresa vana; Qui ce la sucano a tutti. Tutto quello che sentono al telefono, parlano le imprese tra loro o parlano con te e possono capire ne… alla fine ci vuole il riscontro… il riscontro dove lo trovano… o ti controllano il lavoro. Scusa o ti controllano il lavoro e vedono che l’impresa sta facendo cose diverse dì quello del capitolato… anche di… anche di, devono riscontrare… che dietro quella manovra di lavoro non fatti c’è un compenso a monte quindi fino a quando non ti trovano quei soldi in tasca o ti trovano i soldi a casa ne è … te la possono sucare. Danno adito… però, però in un contesto allor quando fanno una perquisizione a casa e ti trovano le mazzette con i soldi. Se ti trovano le mazzette con i soldi”.

In tanti tremano all’Anas in questi giorni da quando c’è stato l’arresto di giovedì. Contino, Panzica e Romano parlavano con tanti e dalle intercettazioni emerge chiaramente che tanti sapevano.

“E’ solo l’inizio”, ha detto il procuratore di Carmelo Zuccaro. I pm della procura di Catania con gli uomini della Guardia di Finanza sono anni che seguono i lavori delle autostrade siciliane. Cantieri sempre aperti e lavori fatti non a regola d’arte.

In quest’ultimo caso i tre avrebbero preso una tangente da ventimila euro ad agosto. L’ultima di 10 mila euro giovedì da dividere in 3.

Le mazzette le volevano direttamente in ufficio e pretendevano che l’imprenditore che pagava le mettesse al sicuro dentro un armadietto. Le banconote non volevano toccarle per non lasciare impronte.

Le precauzioni dei tre dipendenti corrotti sono valse a poco. Anzi a nulla. Perché, mentre loro predisponevano gli accorgimenti per evitare di essere scoperti, i finanzieri registravano ogni mossa con una telecamera nascosta nel loro ufficio. E così, quando il 13 settembre l’imprenditore nisseno che aveva già pagato ventimila euro di tangenti ha mostrato disappunto di fronte alla pretesa di trovarne altri dieci e assicurava che avrebbe provveduto prelevando un paio di migliaia di euro al giorno per non destare sospetti in banca, hanno organizzato nei dettagli il blitz. G

iovedì scorso, proprio mentre avveniva la consegna e la spartizione in tre quote dei diecimila euro. Arresti in flagrante.

In manette sono finiti due geometri, Riccardo Carmelo Contino, 51 anni, capo centro manutenzione, e Giuseppe Panzica, 49 anni, funzionario addetto alla manutenzione, e l’ingegnere Giuseppe Romano, responsabile unico del procedimento che riguarda la riqualificazione di un tratto della strada statale 114 tra Siracusa e Villasmundo: costo dell’opera 500mila euro ( l’appalto iniziale era di 800mila, assegnato con ampio ribasso).

Con le manette ai polsi, inchiodati dalle immagini che ritraggono l’imprenditore che mette i soldi nell’armadietto e la successiva spartizione tra Contino e Panzica, non prima di avere chiuso a chiave la porta dell’ufficio per evitare eventuali ingressi scomodi, tutti e tre hanno ammesso.

Romano è stato più esplicito. Ha detto di avere buttato i soldi dal finestrino e a casa nel garage ha fatto trovare altri soldi delle tangenti nascoste in una latta.

I tre garantivano i loro guadagni extra favorendo gli imprenditori a discapito della sicurezza e della bontà delle manutenzioni.

I favori agli imprenditori riguardavano appalti e subappalti su strade della Sicilia orientale che venivano riqualificate al di sotto dello standard previsto dalla legge.

Il risparmio intorno al 20 per cento finiva diviso tra l’imprenditore (due terzi) e i funzionari corrotti ( un terzo) che chiudevano gli occhi sulle verifiche dei lavori realizzati e si spendevano sullo stato di avanzamento lavori.

Mettendo a rischio anche la sicurezza degli automobilisti, come ha spiegato il procuratore Carmelo Zuccaro parlando di un “nocumento per le casse dello Stato, per gli utenti e per la sicurezza stradale”.