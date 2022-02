L'avviso

Con un avviso alla clientela pubblicato oggi il colosso svedese Ikea ritira dal mercato un lotto di polpette vegetali marca Huvudroll. Si tratta – precisa l’azienda – di un numero limitato e per la confezione da un chilo: il rischio è la presenza di pezzi di plastica nei prodotti.

I prodotti ritirati da Ikea

Il ritiro ha riguardato tutti i punti vendita d’Italia e quindi anche quello siciliano di Catania. “Ikea invita tutti i clienti che hanno acquistato le POLPETTE VEGETALI SURGELATE HUVUDROLL da 1000 g con data di scadenza 26-10-2022 a riportarle nel più vicino negozio Ikea, per il rischio di presenza di pezzi di plastica nel prodotto, e a richiedere il rimborso completo”. Questo l’avviso alla clientela del colosso svedese.

L’avviso del colosso svedese

“La sicurezza è da sempre una priorità per Ikea. Vogliamo offrire ai nostri clienti articoli di cui possano fidarsi e che siano prodotti in maniera responsabile, senza alcun compromesso in fatto di qualità e sicurezza alimentare.

Ciò nonostante, ci è stato segnalato che un particolare lotto di POLPETTE VEGETALI SURGELATE HUVUDROLL, confezione da 1000 g. è stato contaminato da pezzi di plastica provenienti da una linea di produzione rotta. Pertanto, stiamo richiamando i prodotti di questo specifico lotto. I clienti possono riportare le POLPETTE VEGETALI SURGELATE HUVUDROLL da 1000 g con data di scadenza 26-10-2022 in qualsiasi negozio IKEA, dove riceveranno il rimborso completo. Per ricevere il rimborso non è richiesto lo scontrino fiscale”.