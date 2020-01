L'arresto a Mascali

I Carabinieri di Mascali (Ct) hanno arrestato il 21enne Stefano Mario Sciacca, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è giunto con l’aiuto del Nucleo Cinofilo di Nicolosi.

I militari hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo e hanno trovato, grazie all’aiuto del cane Ivan, una busta contenente 95 dosi di marijuana già pronte per lo smercio per un totale di circa 60 grammi nascosta in una cavità. Il giovane è stato portato nel carcere catanese di Piazza Lanza.