La triste notizia della Diocesi di Acireale

Non si ferma la scia di morte per Covid e di contagi all’interno di parrocchie, monasteri e comunità religiose. A farne le spese sono soprattutto i rappresentanti religiosi più anziani. Sono numerose in Sicilia, purtroppo, i decessi. L’ultimo, in ordine cronologico, colpisce la provincia di Catania. L’ex parroco della chiesa di Maria SS. del Carmelo di Riposto (CT) Giuseppe Cardillo è morto ad 83 anni nell’ospedale Cannizzaro di Catania nel quale era stato ricoverato dopo essere stato trovato positivo al covid-19.

La notizia è stata resa nota dalla Diocesi di Acireale. Nato a Dagala del Re di Santa Venerina il 10 settembre 1937, era stato ordinato sacerdote ad Acireale il 14 agosto del 1960. Quest’anno aveva raggiunto i 60 anni di vita presbiterale. Il vescovo di Acireale Antonino Raspanti, i sacerdoti e la comunità diocesana si stringono ai familiari. “Sono profondamente addolorato – dice il vescovo – per la scomparsa del nostro confratello. Ci stringiamo al dolore dei familiari per la perdita causata da questo nefasto virus che sta mietendo vittime in tutto il mondo. Oggi affidiamo il nostro caro sacerdote alla misericordia del Padre”.

“Ho appreso della dipartita del già parroco della chiesa del Carmine di Riposto, don Giuseppe Cardillo – dice il sindaco Enzo Caragliano sulla morte del prete parroco -, a nome dell’amministrazione esprimo cordoglio ricordando la figura di un prelato, attento alle esigenze della gente, impegnato in favore della comunità parrocchiale, certamente guida spirituale”.

Un’altra vittima legata al mondo ecclesiastico ieri a Bagheria dove è morta suor Rosa Provenzano. La religiosa è deceduta al Policlinico di Palermo dove era stata ricoverata a causa di una grave polmonite. A Bagheria non c’era cittadino che non conoscesse suor Rosa Provenzano, 92 anni, ospitata a villa Butera delle suore Vincenziane.

Il 21 novembre è morto il sacerdote don Raffaele Campailla, parroco della chiesa Santissima Nunziata di Ragusa. Era ricoverato da tre settimane in ospedale a causa del Covid 19. Don Raffaele aveva 47 anni: era originario di Comiso. Il 20 novembre è deceduto nella mattina di ieri Don Alessandro Manzone, parroco della parrocchia di Maria Santissima Madre della Misericordia di via Liguria a Palermo: da diversi giorni era ricoverato in una struttura ospedaliera a causa delle complicazioni insorte dopo aver contratto il virus Covid-19. Il 19 novembre, la morte di un altro sacerdote a Palermo. Era stato ordinato sacerdote appena due mesi fa. E’ morto a 55 anni padre Girolamo Casella. Aveva contratto il Covid e si trovava ricoverato al Civico, dove ha avuto un infarto.