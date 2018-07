gli attivisti: "non ci fermeremo"

Un incendio è divampato ieri mattina nell’ex cinema Midulla, oggi centro polifunzionale dello storico rione San Cristoforo di Catania. La notizia è stata data dagli attivisti sul sito Facebook.

“Le fiamme, partite (o meglio appiccate) da un cumulo di spazzatura accatastata di fronte al portone della palestra – spiegano – hanno corroso tutta l’attrezzatura del Circo Sociale e delle attività sportive del Centro. La struttura sembra integra, ma c’è fuliggine ovunque e per la conta dei danni è ancora troppo presto. Però l’ex cinema

di San Cristoforo – sottolineano – è ancora qua, ferito ma in piedi e ha resistito all’ennesimo incendio della sua tormentata storia. La palestra è devastata, c’è puzza, fumo e acqua ovunque. Per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato fermato per tempo, non è riuscito ad espandersi in tutte le stanze e ad inghiottire interamente i due anni di attivismo e attività sociali. Noi siamo tutti a lavoro. Stiamo ripulendo e accatastando macerie. Vogliamo sistemare tutto, subito perché le fiamme non possono e non devono fermarci.

“Il Midulla è della città – concludono – e alla città ritorna, anche stavolta! Grazie a tutti coloro i quali sono già

arrivati e stanno dando una mano, come possono. Grazie a nome del nostro bellissimo quartiere”.