Si è inaugurata sabato 14 settembre alla Villa Bellini la quarta edizione di Belliniana – Omaggio al Cigno di Catania rassegna promossa dall’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana per celebrare il musicista catanese.

Successo di pubblico per l’omaggio a Bellini

Entusiasmo da parte degli oltre 2.000 spettatori presenti e orgoglio degli organizzatori e dei rappresentanti istituzionali per il concerto inaugurale con due celebri interpreti come il soprano Desirée Rancatore, il tenore Vittorio Grigolo e l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Gianluca Marcianò. Il programma, intitolato Le melodie infinite, ha proposto pagine operistiche celebri tra cui “Casta diva” di Vincenzo Bellini ma anche altri brani di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Jules Massenet e Georges Bizet.

Le parole dell’assessore Amata

«Sono davvero orgogliosa – afferma l’assessore regionale Elvira Amata – dei grandi successi che ha avuto questa rassegna negli anni scorsi e di come stia crescendo di anni in anno. Lo vediamo dal numeroso pubblico presente per questa serata inaugurale che ripaga l’impegno verso i progetti dell’assessorato per realizzare eventi culturali di alta portata come questo, utili anche a qualificare l’offerta turistico-culturale di livello per quanti scelgono la Sicilia come meta turistica».

Il commento del sindaco Trantino

«Belliniana è una meravigliosa occasione – dichiara il sindaco di Catania Enrico Trantino – per unire la città a Bellini, e direi di più la Sicilia intera al compositore catanese, tutti gli eventi che si organizzeranno in altre città dell’isola. È un modo quindi non solo esportare arte ma esportare bellezza e dare spazio alla bella musica e proiettarci verso quelle note che hanno reso grande il nostro compositore etneo e che ci consentono di essere famosi nel mondo. La presenza di molti turisti è il chiaro esempio dell’importanza di questo evento, che sono certo crescerà ancora con le successive edizioni».

Un ricco programma all’insegna della musica

«Belliniana – Omaggio al Cigno di Catania – ribadisce la coordinatrice artistica Gianna Fratta – che abbiamo inaugurato con un grande concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, proseguirà con tante le iniziative nei prossimi giorni. Invito tutti a seguirci per i prossimi appuntamenti di musica, danza, conversazioni, teatro nel segno di Bellini, compositore che il 18, proprio a Villa Bellini, verrà anche rivisitato in chiave jazzistica grazie a Stefano Di Battista e alla voce di Nicki Nicolai. Nei prossimi giorni ci aspettano 16 manifestazioni a ingresso gratuito grazie all’impegno dell’Assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana».

Gli appuntamenti da non perdere

Oggi lunedì 16 settembre a Catania (Teatro Sangiorgi, ore 21) concerto del Quartetto di Catania mentre martedì 17 settembre al Palazzo della Cultura (ex Platamone) ci sarà l’Orchestra del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania diretta da Giovanni Ferrauto.

La prima assoluta di “Bellini – Paganini: un dialogo (im)possibile”

Grande attesa per la prima assoluta, mercoledì 18 settembre, a Villa Bellini (ore 21) per Bellini – Paganini: un dialogo (im)possibile su testo di Giampiero Mancini, l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina diretta da Roberto Molinelli e Stefano Di Battista Quartet! La voce di Nicky Nicolai e gli attori Vincenzo De Michele (Bellini) e Giampiero Mancini (Paganini).</p

