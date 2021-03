Salvate due donne

La polizia salva una donna da un incendio

il rogo si è sviluppato nel suo appartamento a Catania

La vicenda a Borgo Ognina, poliziotti intossicati

Nella giornata dello scorso 13 marzo la pattuglia del Commissariato sezionale Borgo Ognina, a Catania, è giunta in via Canfora per un incendio divampato all’interno di un’abitazione.

L’allarme e l’incendio

All’interno di un appartamento attiguo a quello incendiato era rimasta intrappolata una anziana donna per cui gli agenti di Polizia incuranti del pericolo si sono precipitati tra la coltre di fumo e le fiamme riuscendo a individuare la donna che si trovava in stato confusionale. La donna è stata tratta in salvo e affidata al personale sanitario per le cure del caso.

Due donne tratte in salvo

Successivamente, all’intervento dei Vigili del Fuoco, si accertava che l’incendio era divampato presso l’abitazione di una vicina probabilmente per il guasto di una piastra elettrica. L’anziana donna, di 87 anni, portata in salvo, dopo le cure del caso prestate sul posto è stata affidata ai propri familiari, mentre l’inquilina dell’appartamento incendiato di anni 86 è stata trasportata presso il pronto soccorso del ospedale Policlinico per l’assistenza medica necessaria.

I poliziotti intossicati

Ultimata l’attività di pronto intervento e soccorso pubblico i componenti dell’equipaggio a causa della notevole quantità di fumi inalati hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere, per intossicazione da monossido di carbonio.