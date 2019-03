Indagano i carabinieri di Giarre

Tragedia ieri sera a Riposto. In via Duca degli Abruzzi, per cause in fase di accertamento, è divampato un incendio che non ha dato scampo all’unica persona che da circa un anno viveva nell’alloggio, un cittadino di origine francese di circa 70 anni che da una decina di anni si era stabilito a Riposto.

Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, le fiamme hanno avvolto l’appartamento e pertanto vani sono stati i soccorsi degli operatori del 118.

L’uomo sarebbe morto nel giro di pochi minuti per asfissia in seguito al denso fumo sprigionato dall’incendio. La vittima della quale ancora non si conoscono le generalità viveva nel bivani in condizioni di estremo degrado tra rifiuti e una montagna di libri.

I vicini di casa lo ricordano come una persona introversa che rifiutava ogni tipo di aiuto. Sul rogo di ieri sera indagano i carabinieri della Compagnia di Giarre.