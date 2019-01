L'intervento dei vigili del fuoco

Tre bambini sono rimasti leggermente intossicati a Catania dal fumo di un incendio, domato stamane dai vigili del fuoco, in un appartamento di Viale Bummacaro, nel quartiere di Librino, che, secondo i primi accertamenti dei pompieri, ha avuto cause accidentali ed è stato causato verosimilmente da una stufetta elettrica.

Intossicato dal fumo anche un cagnolino, che non è riuscito a sopravvivere. Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud, che hanno salvaguardato l’incolumità dei componenti di una intera famiglia che si trovava all’interno dell’appartamento ed impedito che l’incendio si propagasse alle abitazioni vicine. Sul posto è intervenuto anche il 118.