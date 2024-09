Un incendio si è sviluppato poco dopo le 13,00 di oggi in un laboratorio di tappezzeria situato al piano terra di un condominio a cinque piani in via Fabio nel centro di Acireale (CT).

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto l’intero locale ed i fumi ed i prodotti della combustione hanno invaso anche l’appartamento soprastante.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania con il supporto di un’autobotte ed un automezzo logistico inviati dalla Sede Centrale, hanno domato le fiamme prima che si propagassero agli ambienti circostanti.

Un uomo che lavorava all’interno della tappezzeria ha riportato ustioni agli arti superiori ed intossicazione da fumi, un’altra persona residente al piano superiore della bottega è rimasta intossicato dal fumo. Entrambi sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del Servizio 118.

Sul posto sono intervenuti anche militari dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.

L’incendio a Catania

Poco dopo mezzogiorno, un incendio ha coinvolto un veicolo sul viale Mediterraneo, diramazione dell’autostrada A18, sulla corsia in direzione San Gregorio.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura Audi A2 ha preso fuoco. I vigili del Fuoco giunti dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza lo scenario. L’ occupante del veicolo si è messo in salvo prima che le fiamme si sviluppassero e coinvolgessero l’intero veicolo..

Sul posto i sanitari del Servizio 118, e per i rilievi di competenza, personale della Polizia Stradale. Lunghe code si sono verificate lungo l’arteria che è rimasta chiusa fintanto che non sono state ripristinate le ordinarie condizioni di viabilità.

L’incendio a Partinico

Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 settembre, intorno alle ore 17.30, presso l’impianto di riciclaggio L.c.r. situato nella zona industriale di Partinico. Le fiamme hanno interessato la vasca di riciclaggio delle plastiche dure, ma grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l’incendio è stato domato evitando gravi conseguenze ambientali.

Intervento rapido ed efficace dei Vigili del Fuoco

L’azienda L.c.r. desidera esprimere la propria gratitudine alle autorità che sono intervenute con professionalità e solidarietà, in particolare il comando dei Vigili del fuoco della provincia di Palermo e di Trapani, i Carabinieri di Partinico e i rispettivi comandanti. La loro coordinazione ha permesso di domare le fiamme ed evitare potenziali rischi.

Solidarietà e supporto dalla comunità locale

Un sentito ringraziamento va al sindaco di Partinico, Pietro Rao, che si è recato immediatamente sul posto, attivando la Protezione Civile e la Guardia Forestale per garantire l’approvvigionamento idrico e rifornire le vasche del sistema antincendio dell’impianto. L’azienda ringrazia anche le ditte private che hanno fornito un prezioso aiuto, tra cui La Fonte dell’Acqua, in particolare Enrico Alduino, e l’Azienda Faraci, nella persona del titolare Giovanni Faraci e della sua famiglia, che hanno messo a disposizione mezzi e risorse idriche.

Spirito di squadra e senso di appartenenza

L.c.r. desidera ringraziare tutti gli amici che si sono recati in azienda per offrire il loro supporto e, soprattutto, il proprio staff, che con prontezza e sangue freddo ha gestito la situazione nel migliore dei modi, dimostrando grande spirito di squadra e senso di appartenenza.

L’impianto è di nuovo operativo

Oggi, martedì 17 settembre, l’azienda comunica di essere tornata operativa e di poter garantire il regolare svolgimento delle attività, assicurando il servizio pubblico e privato nella massima sicurezza dell’impianto.

