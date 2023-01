Scontro tra auto e camion, necessario l'arrivo dell'elisoccorso

Si aggrava il bilancio del gravissimo incidente che si è verificato sulla Catania-Gela, nel tratto in prossimità dello svincolo per Piazza Armerina. Nell’impatto è deceduta Maria Carmela Di Bennardo, maestra originaria di Acate, nel Ragusano.

Persone ferite

Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell’ordine, a scontrarsi sono stati un camion ed una macchina: l’impatto è stato violentissimo, stando alle prime informazioni ci sarebbero altre 3 persone ferite, le cui condizioni sarebbero delicate.

L’arrivo dell’elisoccorso

E’ stato necessario far arrivare l’elisoccorso per il trasporto dei feriti, mentre gli agenti di polizia, arrivati dopo una raffica di chiamate di soccorso, stanno compiendo i rilievi per determinare le ragioni dell’incidente. Potrebbero essere state la distrazione o la velocità ad innescare l’impatto tra i due mezzi ma questo lo accerteranno gli inquirenti. Tanti i disagi sul tratto di strada teatro dell’incidente.

Incidente a Siracusa

I vigili del fuoco di Siracusa hanno liberato un giovane rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto dopo uno scontro con un altro veicolo.

Scontro tra due auto

L’incidente stradale è avvenuto ieri sera, intorno alle 21, in via Augusta, nella zona di viale Scala Greca: si è temuto il peggio per il ragazzo, che non riusciva ad uscire dall’abitacolo, sotto gli occhi delle forze dell’ordine, i quali hanno chiesto l’intervento dei pompieri. Grazie ad un divaricatore, i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre il giovane, poi trasportato in ospedale.

Donna travolta a Vittoria

Gli incidenti hanno come vittime anche i pedoni, come accaduto ieri a Vittoria, nel Ragusano. Una city car, ha colpito in pieno una donna che, in quel momento, intorno alle 9,30, stava attraversando l’incrocio tra via Ruggero Settimo e via Nino Bixio.

Dalle immagini delle telecamere della zona, che, in poco tempo, hanno fatto il giro tra i social, si scorge la vittima scansare una prima macchina ma subito dopo ne sopraggiunge un’altra che l’ha travolta. Sul posto, si sono poi recare le forze dell’ordine e ambulanza. La donna è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, per fortuna le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Foto e video forniti da Franco Assenza