incidente stradale a siracusa

I vigili del fuoco di Siracusa hanno liberato un giovane rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto dopo uno scontro con un altro veicolo.

Incidente in via Augusta

L’incidente stradale è avvenuto ieri sera, intorno alle 21, in via Augusta, nella zona di viale Scala Greca: si è temuto il peggio per il ragazzo, che non riusciva ad uscire dall’abitacolo, sotto gli occhi delle forze dell’ordine, i quali hanno chiesto l’intervento dei pompieri. Grazie ad un divaricatore, i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre il giovane, poi trasportato in ospedale.





Donna travolta da un’auto in corsa

Gli incidenti hanno come vittime anche i pedoni, come accaduto ieri a Vittoria, nel Ragusano. Una city car, ha colpito in pieno una donna che, in quel momento, intorno alle 9,30, stava attraversando l’incrocio tra via Ruggero Settimo e via Nino Bixio.

Dalle immagini delle telecamere della zona, che, in poco tempo, hanno fatto il giro tra i social, si scorge la vittima scansare una prima macchina ma subito dopo ne sopraggiunge un’altra che l’ha travolta. Sul posto, si sono poi recare le forze dell’ordine e ambulanza. La donna è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, per fortuna le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

L’incidente nel centro di Palermo

Incidenti come quelli accaduti a Vittoria, se ne registrano con frequenza in Sicilia ed alcuni casi hanno conseguenze drammatiche. Nel novembre scorso un pedone fu investito a Palermo nei pressi della stazione centrale. L’uomo, S.I. di 63 anni di Cerda, secondo quanto emerso nella ricostruzione delle forze dell’ordine, stava attraversando piazza Giulio Cesare per raggiungere i binari e prendere un treno. Ad un certo punto un’auto, una Fiat Panda guidata da G.G. di 76 anni, colpì la vittima. I medici del 118 soccorsero il ferito. I sanitari trasportarono l’uomo in codice rosso all’ospedale Civico. Fu necessaria un’operazione alla testa.